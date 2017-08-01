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13:15 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове открыто дело по факту заявления о подготовке убийства Шевчука

Молдавские прокуроры возбудили уголовное дело в связи с заявлением о подготовке убийства экс-лидера Приднестровья Евгения Шевчука на основании обращения последнего.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Прокуроры возбудили уголовное дело в связи с заявлением о подготовке убийства экс-лидера Приднестровья Евгения Шевчука.

Ранее парламент Приднестровья снял неприкосновенность с Шевчука для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего непризнанной ПМР с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел, ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию региона, объяснив это тем, что на него якобы готовилось покушение. Позже спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что правоохранительные органы республики контролируют ситуацию с Шевчуком.

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«Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам открыла уголовное дело по факту подготовки убийства и похищения господина Шевчука и членов его семьи», — заявил и.о. главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николай Китороагэ в интервью порталу Deschide.

По его словам, поводом для этого стало заявление Шевчука.

«Отмечу, что опасность, о которой он заявил, абсолютно реальна. Он и его семья находятся под защитой законодательства Молдовы, как и все граждане, которые проживают на территории республики. Мы обязаны обеспечить безопасность этих лиц», — сказал прокурор.

Он добавил, что в базе данных Шевчук не фигурирует как гражданин Молдовы.

«Он не представлял никогда никакой идентификационный документ молдавского образца. Он идентифицирован нами как гражданин Российской Федерации», — заявил прокурор.

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