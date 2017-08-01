И.о. мэра Фролов признался, что не занимает кабинет Двораковского и его KIA Quoris
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«У людей, которые работают на определенном уровне существует профессиональная этика. И никогда человек не займет кабинет и не сядет в машину, если он не соответствует рангу этой должности. У меня нормальный кабинет, нормальный автомобиль. Машина Двораковского стоит, кабинет пустует. Придет в ноябре новый руководитель города, сядет в свой автомобиль и займет свой кабинет», — ответил Сергей Фролов на вопрос корреспондента «СуперОмска».
После увольнения Вячеслава Двораковского Сергей Фролов также предпочел не переезжать из кабинета главы департамента городского хозяйства, который находится в пристройке к мэрии.
Отметим, что люксовое авто мэра KIA Quoris стоимостью 2,5 млн рублей после отставки Двораковского было отправлено на техобслуживание.