И.о. мэра Фролов признался, что не занимает кабинет Двораковского и его KIA Quoris

«У людей, которые работают на определенном уровне существует профессиональная этика. И никогда человек не займет кабинет и не сядет в машину, если он не соответствует рангу этой должности. У меня нормальный кабинет, нормальный автомобиль. Машина Двораковского стоит, кабинет пустует. Придет в ноябре новый руководитель города, сядет в свой автомобиль и займет свой кабинет», — ответил Сергей Фролов на вопрос корреспондента «СуперОмска».