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13:42 (мск), источник: СуперОмск

И.о. мэра Фролов признался, что не занимает кабинет Двораковского и его KIA Quoris

На пресс-конференции 1 августа и.о. мэра Омска Сергей Фролов заявил, что профессиональная этика не позволяет ему занять кабинет ушедшего в отставку Вячеслава Двораковского и пересесть на люксовый автомобиль мэра.

«У людей, которые работают на определенном уровне существует профессиональная этика. И никогда человек не займет кабинет и не сядет в машину, если он не соответствует рангу этой должности. У меня нормальный кабинет, нормальный автомобиль. Машина Двораковского стоит, кабинет пустует. Придет в ноябре новый руководитель города, сядет в свой автомобиль и займет свой кабинет», — ответил Сергей Фролов на вопрос корреспондента «СуперОмска».

После увольнения Вячеслава Двораковского Сергей Фролов также предпочел не переезжать из кабинета главы департамента городского хозяйства, который находится в пристройке к мэрии.

Отметим, что люксовое авто мэра KIA Quoris стоимостью 2,5 млн рублей после отставки Двораковского было отправлено на техобслуживание.

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