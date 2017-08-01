Константин Бочаров покинул пост председателя краевой избирательной комиссии
Он возглавлял избирательную комиссию края с 2003 года.
Он возглавлял избирательную комиссию края с 2003 года.
Председатель Избирательной комиссии Красноярского края Константин Бочаров ушел в отставку.
Его заявление сегодня рассмотрели и единогласно утвердили на очередном заседании комиссии. Как пояснили в Крайизбиркоме, он сложил лишь полномочия председателя, но останется членом комиссии с правом решающего голоса.
Документы для утверждения уже направили в Центральную избирательную комиссию.
Константин Бочаров стал членом Избирательной комиссии Красноярского края в 2000 году. В мае 2003 года его избрали председателем. Его кандидатуру выдвинула Центризбирком и утвердил губернатор Красноярского края.