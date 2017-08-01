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14:45 (мск), источник: Om1.ru

Главой Кормиловского района стал однокурсник омского губернатора Назарова

В прошлом Амангельды Мендубаев 10 лет занимал пост районного прокурора, а затем служил в БТИ.

В пятницу, 28 июля, депутаты Кормиловского района избрали нового главу — взамен уволенного Леонида Матиенко. Как сообщает «БК55», сельские парламентарии единогласно отдали пост Амангельды Мендубаеву.

В 1983—1988 годах Амангельды Мендубаев учился на юридическом факультете ОмГУ вместе с нынешним губернатором Виктором Назаровым. С 1999 по 2009 год Мендубаев был прокурором Кормиловского района. В 2012 году он возглавил Омский центр технической инвентаризации и землеустройства (бывшее БТИ).

Другими кандидатами были предприниматель Эрнар Досалин и риэлтор Борис Зюкин. По сведениям «БК55», в Кормиловке они никому не известны.

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