Главой Кормиловского района стал однокурсник омского губернатора Назарова

В 1983—1988 годах Амангельды Мендубаев учился на юридическом факультете ОмГУ вместе с нынешним губернатором Виктором Назаровым. С 1999 по 2009 год Мендубаев был прокурором Кормиловского района. В 2012 году он возглавил Омский центр технической инвентаризации и землеустройства (бывшее БТИ).