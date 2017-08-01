Временный мэр Омска Фролов, служивший в Афганистане, не будет купаться в фонтанах на день ВДВ
Сергей Фролов, временно занявший должность мэра Омска пояснил, что служил не в
Сергей Фролов, временно занявший должность мэра Омска пояснил, что служил не в
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов рассказал о своем боевом прошлом, о котором он крайне не любит распространяться.
Фролов с улыбкой заявил, что не будет отмечать день ВДВ и купаться в фонтанах, поскольку не служил в
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Я афганец чистейшей воды. 108 мотострелковый полк, который потом переделали в горнострелковый. В 1979 году я полгода отслужил здесь в Омске в учебке, с 23 февраля 1980 года вышел в Баграме из самолета и демобилизовался 16 мая 1981 года, прошел 10 боевых операций. Не надо на чужой свадьбе проявлять себя героем: я не десантник, ну, не срослось. Я из 108 мотострелкового полка, у нас очень боевой полк с хорошим афганским прошлым, я горжусь своим полком. У нас есть сайт, я очень часто туда захожу, ношу знак своего полка. Я афганец. Я давно состою в российском Союзе ветеранов Афганистана.
Сам временный мэр не имеет ничего против традиции десантников 2 августа купаться в фонтанах в тельняшках и.
— Существует традиция. Есть же традиция у выпускников в
Как проходила срочная служба будущего врио мэра Омска — остается загадкой. Однако известно, что Фролов был награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» Республики Афганистан, орденом «За заслуги» Российского союза ветеранов Афганистана.
По неофициальным данным, и.о мэра Сергей Фролов обладает суровым нравом и не теряется в критических ситуациях. Его первая встреча в статусе
Несмотря на свою суровость, Фролов с самой юности испытывает нежные чувства к мотоциклам. С 14 лет он занимался мотоциклетным спортом, даже был членом сборной области. В 1978 году будущий чиновник окончил школу № 32 и поступил в транспортный институт, параллельно работал водителем мотороллера.
В мае 1981 года после демобилизации вернулся в Омск и продолжил учиться в транспортном институте, но бросил учебу после второго курса. В 1990 году будущий чиновник получил высшее образование, окончив факультет «Автомотоспорт» в Государственном институте физической культуры.
С 1992 начал заниматься с сыном Евгением
Свою любовь к «железным коням» чиновник не утратил и после того, как стал старше и по возрасту и по рангу. В этом году 23 мая Фролов в отчете о своих годовых доходах среди недвижимости и двух автомобилей указал мотоцикл Suzuki и снегоболотоход Stels ATV 600Y.