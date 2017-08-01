Прокуратура намерена обжаловать приговор вице-мэру Уфы

Как информировало агентство «Башинформ», сегодня Октябрьский районный суд Уфы приговорил экс-чиновника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и оштрафовал на полмиллиона рублей в доход государства. Он признан виновным по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».