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15:23 (мск), источник: ИА Башинформ

Прокуратура намерена обжаловать приговор вице-мэру Уфы

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Государственный обвинитель намерен обжаловать приговор в связи с несогласием с назначенным наказанием бывшему заместителю главы администрации Уфы Ильдару Хасанову. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как информировало агентство «Башинформ», сегодня Октябрьский районный суд Уфы приговорил экс-чиновника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и оштрафовал на полмиллиона рублей в доход государства. Он признан виновным по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Будучи заместителем главы администрации Уфы, используя свое служебное положение, Ильдар Хасанов требовал от исполнительного директора НКО «Военно-спортивный фонд — Башкортостан» передачи ему десяти процентов от суммы договора пожертвования в размере 18 миллионов рублей. При передаче части оговоренной суммы — 1 млн 150 тысяч рублей — обвиняемый был задержан.

Комментарии
1
Alla Alla
Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме . Действия прокуратуры правильны
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