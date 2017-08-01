Лучинский объясняет, какой президент нужен Молдове

Источник: Noi.md

В интервью порталу tribuna.md бывший глава государства заявил, что он за президентскую республику, где президент сможет вмешаться, чтобы быть посредником в конфликтах между правительством и парламентом.

«Я предлагал изменение Конституции с передачей президенту роли арбитра. Что значит арбитр? Демократический процесс идет и, если случается конфликт между правительством и парламентом, президент вмешивается, чтобы помирить их… Если речь идет о концепции, тогда ее необходимо рассмотреть серьезно, а не с символическими изменениями. Что значит больше или меньше прерогатив? Я бы сформулировал следующим образом: мы должны привести текст Конституции в соответствии с реальной ситуацией в Молдове, отталкиваясь от ее специфики», — отметил Лучинский.

Петр Лучинский выразил свое сожаление в связи с тем, что в Молдове у людей устаревшие взгляды, они хотят, чтобы ими руководил «царь», который решил бы все проблемы, что полностью противоречит идее демократического государства. Бывший государственный деятель подчеркнул, что и электорат в свою очередь должен осуществлять строгий контроль над президентом, раз они его избрали, чтобы он представлял их интересы.