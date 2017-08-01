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15:09 (мск), источник: Noi.md

Лучинский объясняет, какой президент нужен Молдове

Второй президент Республики Молдова Петр Лучинский утверждает, что во главе страны должен находиться президент в роли арбитра, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

В интервью порталу tribuna.md бывший глава государства заявил, что он за президентскую республику, где президент сможет вмешаться, чтобы быть посредником в конфликтах между правительством и парламентом.

«Я предлагал изменение Конституции с передачей президенту роли арбитра. Что значит арбитр? Демократический процесс идет и, если случается конфликт между правительством и парламентом, президент вмешивается, чтобы помирить их… Если речь идет о концепции, тогда ее необходимо рассмотреть серьезно, а не с символическими изменениями. Что значит больше или меньше прерогатив? Я бы сформулировал следующим образом: мы должны привести текст Конституции в соответствии с реальной ситуацией в Молдове, отталкиваясь от ее специфики», — отметил Лучинский.

Петр Лучинский выразил свое сожаление в связи с тем, что в Молдове у людей устаревшие взгляды, они хотят, чтобы ими руководил «царь», который решил бы все проблемы, что полностью противоречит идее демократического государства. Бывший государственный деятель подчеркнул, что и электорат в свою очередь должен осуществлять строгий контроль над президентом, раз они его избрали, чтобы он представлял их интересы.

«Было бы хорошо, чтобы у нас был президент, избранный всем народом с прерогативами арбитра для вмешательства каждый раз, когда это необходимо. Нам необходима демократическая система контроля над властью. У нас люди выдвигали, избирали, а потом остаются без всякого влияния. Поэтому необходима демократическая система с большим влиянием со стороны гражданского общества. Так что, если у нас есть президент, он должен иметь возможность вмешаться оперативно», — добавил Петр Лучинский.

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