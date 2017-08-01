В Петербурге предложили проложить рельсы на Восточный радиус

Источник: Комсомольская правда

31 июля в городе прошел координационный совет по развитию транспортной инфраструктуры. Губернаторы Петербурга и Ленобласти Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко обсудили с министром транспорта Максимом Соколовым развитие дорог в ближайшие три года.

Одна из самых ожидаемых магистралей для города — восточная хорда, которая должна соединить западный скоростной диаметр с КАДом в районе Кудрово. Дорога будет проходить по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов, но точной трассировки еще нет. Максим Соколов предложил продолжить магистраль еще дальше и соединить Петербург и Всеволожск.

Сейчас район Кудрово растет как на дрожжах. Я уверен в будущем слиянии в единую агломерацию — не отличим границы муниципалитетов. Таким образом, нам необходимо предусмотреть петлю к Мурманскому шоссе через южную границу Всеволожска, в районе Разметелево. Сформируем дополнительную артерию связи Всеволожска с Петербургом. Максим Соколов Министр транспорта

Еще одно ключевое предложение по развитию транспортной системы — это закладка рельсов для наземного экспресса на той же восточной хорде. По крайней мере, на мосту, который будет проходить в створе улиц Фаянсовая и Зольная. По нему должны запустить наземный экспресс, который может стать еще одним видом общественного транспорта в Петербурге.

— Наземный экспресс может лучами уходить далеко за пределы Петербурга в Ленобласть. Нужно отдавать приоритет стратегии общественного транспорта, — сказал министр транспорта.

Сейчас Петербург и Всеволожск соединяются двумя путями — Дорогой Жизни и Мурманским шоссе.

Денежки

На координационном совете Санкт-Петербург и Ленобласть попросили из федерального бюджета 28,3 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут в 201802020 годах на софинансирование 13 проектов.

На эти деньги в Петербурге среди прочего отремонтируют оборонную набережную, построят набережную Макарова, построят мост через малую Невку и сделают дорогу в обход Красного села. В Ленобласти построят два моста, сделают развязку на КАД в районе Девяткино и отремонтируют еще несколько дорог.

Компетентно:

Александр Холодов, председатель межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов»:

— И в часы пик дороги между Петербургом и Всеволожском загружены сильно. Если появится третья дорога, то пропускная способность увеличится на 50 процентов. Уже сейчас между там собираются пробки, а районы развиваются, и такая мера только поможет. Конечно, к этому нужно относиться только положительно.

Есть мнение:

Арсений Афиногенов, транспортный аналитик фонда «Городские проекты».