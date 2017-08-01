В Петербурге предложили проложить рельсы на Восточный радиус
И протянуть магистраль до Всеволожска.
И протянуть магистраль до Всеволожска.
31 июля в городе прошел координационный совет по развитию транспортной инфраструктуры. Губернаторы Петербурга и Ленобласти Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко обсудили с министром транспорта Максимом Соколовым развитие дорог в ближайшие три года.
Одна из самых ожидаемых магистралей для города — восточная хорда, которая должна соединить западный скоростной диаметр с КАДом в районе Кудрово. Дорога будет проходить по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов, но точной трассировки еще нет. Максим Соколов предложил продолжить магистраль еще дальше и соединить Петербург и Всеволожск.
Сейчас район Кудрово растет как на дрожжах. Я уверен в будущем слиянии в единую агломерацию — не отличим границы муниципалитетов. Таким образом, нам необходимо предусмотреть петлю к Мурманскому шоссе через южную границу Всеволожска, в районе Разметелево. Сформируем дополнительную артерию связи Всеволожска с Петербургом.
Еще одно ключевое предложение по развитию транспортной системы — это закладка рельсов для наземного экспресса на той же восточной хорде. По крайней мере, на мосту, который будет проходить в створе улиц Фаянсовая и Зольная. По нему должны запустить наземный экспресс, который может стать еще одним видом общественного транспорта в Петербурге.
— Наземный экспресс может лучами уходить далеко за пределы Петербурга в Ленобласть. Нужно отдавать приоритет стратегии общественного транспорта, — сказал министр транспорта.
Сейчас Петербург и Всеволожск соединяются двумя путями — Дорогой Жизни и Мурманским шоссе.
Денежки
На координационном совете
На эти деньги в Петербурге среди прочего отремонтируют оборонную набережную, построят набережную Макарова, построят мост через малую Невку и сделают дорогу в обход Красного села. В Ленобласти построят два моста, сделают развязку на КАД в районе Девяткино и отремонтируют еще несколько дорог.
Компетентно:
Александр Холодов, председатель межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов»:
— И в часы пик дороги между Петербургом и Всеволожском загружены сильно. Если появится третья дорога, то пропускная способность увеличится на 50 процентов. Уже сейчас между там собираются пробки, а районы развиваются, и такая мера только поможет. Конечно, к этому нужно относиться только положительно.
Есть мнение:
Арсений Афиногенов, транспортный аналитик фонда «Городские проекты».
— Сейчас это выглядит, как некая электричка в Кудрово. Но нужно определиться, чего они хотят — РЖД или трамвай. Все, что сейчас говорится — это формат идеи, в что получится еще непонятно. Сделать дополнительный железнодорожный мост, соединенный с ВСД, будет полезно для города, потому что дороги заметно разгрузятся.