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15:31 (мск), источник: Om1.ru

Фролов пояснил, почему на отремонтированных омских дорогах не делают ливневки

Пока мэрия занята приведением дорог в нормативное состояние — лишь потом можно будет заниматься ливневой канализацией.

Исполняющий обязанности мэра Омска в ходе сегодняшней конференции дал ответ на волнующий многих омичей вопрос о ливневках. Если по поводу состояния дорог омичи стали ворчать реже и тише, то негодовать по поводу ливневок не прекращают. Масштабы проблемы с ливневой канализацией особенно ощущаются после сильных дождей, когда некоторые части города буквально затапливает.

Как пояснил Сергей Фролов, временно занимающий пост мэра Омска, в ближайшие два года в Омске будут ремонтироваться дороги. Лишь когда важные магистрали будут приведены в нормативное состояние, мэрия займется ливневой канализацией.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Вот начинают говорить, а почему ливневки не строят? Потому что «Безопасные и качественные дороги» — федеральная целевая программа, в которой принято решение, что в первые два года дороги будут приводить в нормативное состояние.

Также врио мэра города пояснил насчет разметки: ее необходимо наносить через 10 дней после укладки асфальта: в этом случае разметка не пожелтеет.

Напомним, Омск принял участие в федеральной целевой программе «Безопасные и качественные дороги», рассчитанная на 5 лет. В этом году город получил 1 миллиард на ремонт магистралей, который уже практически выполнен.

Все объекты из первоначального списка уже привели в порядок, 2 дополнительно включенных дороги отремонтируют к сентябрю. В прошлом году на средства от сборов с большегрузов по программе «Платон» в Омске было отремонтировано более 20 магистралей, в этом году — 33. Депутат Госдумы Александр Жуков после инспекции новых дорог пообещал Омску ассигнования на дороги размером 1 миллиард и в следующем году.

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