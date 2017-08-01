На пост губернатора Пермского края смогут претендовать пять кандидатов

В итоге были зарегистрированы пять кандидатов: Максим Решетников («Единая Россия»), Ирина Филатова (КПРФ), Андрей Степанов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР) и Владимир Аликин («Справедливая Россия»).



Кандидатам от партий «Великое Отечество» и «Города России» — Олегу Хараськину и Константину Окуневу было отказано в регистрации. Господин Хараськин не набрал нужное количество подписей депутатов муниципальных районов и городских округов, так как 4 подписи были засчитаны в поддержку кандидата Степанова. Господин Окунев сдал в крайизбирком только 27 подписей в свою поддержку, что также недостаточно для прохождения муниципального фильтра.



Согласно законодательству, кандидат должен предоставить от 241 до 245 подписей муниципальных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. В том числе подписи не менее 51 представителей муниципальных районов и городских округов, собранных в не менее 36 территорий.



Всего, по данным пресс-службы крайизбиркома, кандидаты представили подписи 1497 из 3550 действующих депутатов и глав. Из них 345 подписей от депутатов и глав муниципальных районов и городских округов. Отметим, всего в Прикамье насчитывается 818 представителей муниципалитетов второго уровня.



Выборы губернатора Пермского края состоятся 10 сентября.