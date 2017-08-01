На пост губернатора Пермского края смогут претендовать пять кандидатов
Избирательная комиссия Пермского края провела заседание по регистрации кандидатов на выборы главы региона.
Избирательная комиссия Пермского края провела заседание по регистрации кандидатов на выборы главы региона.
В итоге были зарегистрированы пять кандидатов: Максим Решетников («Единая Россия»), Ирина Филатова (КПРФ), Андрей Степанов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР) и Владимир Аликин («Справедливая Россия»).
Кандидатам от партий «Великое Отечество» и «Города России» — Олегу Хараськину и Константину Окуневу было отказано в регистрации. Господин Хараськин не набрал нужное количество подписей депутатов муниципальных районов и городских округов, так как 4 подписи были засчитаны в поддержку кандидата Степанова. Господин Окунев сдал в крайизбирком только 27 подписей в свою поддержку, что также недостаточно для прохождения муниципального фильтра.
Согласно законодательству, кандидат должен предоставить от 241 до 245 подписей муниципальных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. В том числе подписи не менее 51 представителей муниципальных районов и городских округов, собранных в не менее 36 территорий.
Всего, по данным
Выборы губернатора Пермского края состоятся 10 сентября.