Губернатор раскритиковал работу властей Новоусманского района из-за долгов жителей за газ

Поручение прозвучало во время встречи губернатора с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» Константином Зубаревым. По словам Зубарева, общая задолженность в регионе составляет 615 млн рублей, из них на организации коммунального комплекса приходится 302 млн рублей. Однако практика к началу отопительного сезона, как правило, удается выйти на показатели задолженности в 50 — 90 млн рублей. Общая сумма долгов региона за год обычно составляет менее 1%. По этому показателю Воронежская область входит в первую десятку регионов страны, а по работе с населением находится на первом месте в России.