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09:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор раскритиковал работу властей Новоусманского района из-за долгов жителей за газ

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назвал безответственной работу властей Новоусманского района «в части оплаты за газ», сообщил пресс-центр облправительства во вторник, 1 августа.

Это единственный район, с которым не подписан график погашения задолженности перед поставщиками газа. Алексей Гордеев поручил подписать график до 7 августа.

Поручение прозвучало во время встречи губернатора с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» Константином Зубаревым. По словам Зубарева, общая задолженность в регионе составляет 615 млн рублей, из них на организации коммунального комплекса приходится 302 млн рублей. Однако практика к началу отопительного сезона, как правило, удается выйти на показатели задолженности в 50 — 90 млн рублей. Общая сумма долгов региона за год обычно составляет менее 1%. По этому показателю Воронежская область входит в первую десятку регионов страны, а по работе с населением находится на первом месте в России.

Со всеми муниципальными районами ведется работа, подписаны графики погашения задолженностей, сообщил Константин Зубарев. Но есть и отстающие районы, в числе которых Новоусманский.

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