Губернатор раскритиковал работу властей Новоусманского района из-за долгов жителей за газ
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назвал безответственной работу властей Новоусманского района «в части оплаты за газ», сообщил
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назвал безответственной работу властей Новоусманского района «в части оплаты за газ», сообщил
Это единственный район, с которым не подписан график погашения задолженности перед поставщиками газа. Алексей Гордеев поручил подписать график до 7 августа.
Поручение прозвучало во время встречи губернатора с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» Константином Зубаревым. По словам Зубарева, общая задолженность в регионе составляет 615 млн рублей, из них на организации коммунального комплекса приходится 302 млн рублей. Однако практика к началу отопительного сезона, как правило, удается выйти на показатели задолженности в 50 — 90 млн рублей. Общая сумма долгов региона за год обычно составляет менее 1%. По этому показателю Воронежская область входит в первую десятку регионов страны, а по работе с населением находится на первом месте в России.
Со всеми муниципальными районами ведется работа, подписаны графики погашения задолженностей, сообщил Константин Зубарев. Но есть и отстающие районы, в числе которых Новоусманский.