Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: глава Финляндии одёрнул журналистку после вопроса о РФ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Японская поэзия спорта
19:17 (мск), источник: ТАСС

Истребители НАТО осуществили перехват трех самолетов РФ над Балтикой

Встреча самолетов прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Истребители НАТО из состава миссии патрулирования воздушного пространства стран Прибалтики осуществили перехват трех российских самолетов над Балтийским морем. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

Читайте также
Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем

«Два испанских истребителя F-18, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию, были подняты с эстонской военной базы Амари для перехвата трех российских самолетов, которые были идентифицированы как два истребителя МиГ-31 и транспортный самолет Ан-26», — сообщил альянс.

В заявлении отмечается, что не входящая в НАТО Финляндия также направила свой истребитель для воздушной инспекции российских самолетов.

Встреча самолетов РФ, Финляндии и НАТО прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.

Комментарии
6
Альф Утангри
Меня терзают смутные сомнения , что-то часто стали встречаться , не подсадили наши летчики натовцев на стакан , видимо научились разливать в небе )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Костенко
Капец новость...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Олег Волынкин
А всё это о чем?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Посольство США вывезло все имущество с дачи в Серебряном Бору и склада
Захарова: увязка сокращения числа дипломатов США с оформлением виз не выдерживает критики
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
В США предложили запретить Трампу возвращать дипсобственность РФ
Сотрудники Банка Англии начали забастовку впервые за полвека
Украина продала два арестованных российских танкера
В Испании решили экстрадировать в США российского программиста
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
Манчини озадачен. «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита» «Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура премьер-лиги, но и заставил задуматься главного тренера «Зенита», смотревшего за игрой с трибуны
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь