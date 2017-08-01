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19:53 (мск), источник: РИА Новости

Конгрессмены предложили запретить Трампу возвращать дипсобственность России

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Группа конгрессменов представила законопроект, в соответствии с которым президент США Дональд Трамп не должен иметь доступа к бюджетным средствам для возвращения дипсобственности в штатах Мэриленд и Нью-Йорк правительству РФ.

Источник: AP 2017

«Наши службы разведки сходятся во мнении, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году. За время своего президентства Трамп и его администрация не смогли четко и скоординированно ответить на вмешательство в нашу демократию», — говорится в заявлении конгрессмена от штата Мэриленд Антони Брауна, который возглавляет команду, выдвинувшую законопроект.

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Браун заявляет, что конгресс должен гарантировать, что администрация не действует в угоду интересам России, при этом используя госсредства США. «Штат Мэриленд не должен стать плацдармом иностранного неприятеля для осуществления шпионажа и подрыва нашей нацбезопасности», — сообщается на сайте Брауна.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за якобы «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств в обоснование своих действий американская сторона не привела.

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В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу «вмешательства России» в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по «российскому вмешательству», но участники слушаний не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации. Часть расследования посвящена законности связей советников Трампа с российскими компаниями.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Комментарии
9
Игорь Привалов
Запретить использовать доллар на территории России всем структурам,и все внешние торговые отношения вести исключительно в рублях,евро или китайский юань.Избавиться от всех казначейских облигаций США!!
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Брис Борисович
Так бы и было,если бы в правительстве были люди с яйцами...
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Руслан Гизатуллин
Но готовы ли мы сразу с места и в карьер?)
Вот в чем вопрос)...
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