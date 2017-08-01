Конгрессмены предложили запретить Трампу возвращать дипсобственность России

Источник: AP 2017

«Наши службы разведки сходятся во мнении, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году. За время своего президентства Трамп и его администрация не смогли четко и скоординированно ответить на вмешательство в нашу демократию», — говорится в заявлении конгрессмена от штата Мэриленд Антони Брауна, который возглавляет команду, выдвинувшую законопроект.

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Браун заявляет, что конгресс должен гарантировать, что администрация не действует в угоду интересам России, при этом используя госсредства США. «Штат Мэриленд не должен стать плацдармом иностранного неприятеля для осуществления шпионажа и подрыва нашей нацбезопасности», — сообщается на сайте Брауна.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за якобы «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств в обоснование своих действий американская сторона не привела.

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В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу «вмешательства России» в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по «российскому вмешательству», но участники слушаний не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации. Часть расследования посвящена законности связей советников Трампа с российскими компаниями.