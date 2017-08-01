Захарова возложила на США ответственность за сроки выдачи виз

Источник: РИА Новости

Президент Владимир Путин ранее заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российского диппредставительства в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В Госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них. МИД России 28 июля призвал Вашингтон до 1 сентября привести количество дипломатов и технического состава дипмиссии в Москве в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США.

Посольство США при этом допустило, что сокращение по решению российских властей персонала дипмиссии замедлит работу консульств.

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«Увязка сокращения числа сотрудников с оформлением виз не выдерживает никакой критики, так как американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить. Соответственно, если в Вашингтоне будет решено уменьшить количество людей, задействованных именно на визовых вопросах, это будет решение Вашингтона, суверенное, обдуманное и отнюдь не вынужденное», — сообщила Захарова.

При этом дипломат указала на различия в подходах США и России в выдаче виз.

«Развивая тему выдачи виз, а американские коллеги и сочувствующие приводят количественные показатели, добавим цифр: за 2016 год американских виз россиянам было выдано ориентировочно 150 тысяч, российских американцам — 102 тысячи. Казалось бы, вот она разница: в 1,5−2 раза больше выдают виз, соответственно в 1,5−2 раза больше нужно сотрудников. Но это только на первый взгляд. У нас кардинально различаются подходы к оформлению виз. Во все детали вдаваться не будем, но об основных я скажу. Американская процедура предполагает проведение личного собеседования. И, конечно, это требует намного больше времени и трудовых ресурсов», — написала Захарова.

По ее словам, российские визы в США выдаются без проведения собеседования, а документы можно отправить и по почте.