Новый постпред РФ при ООН рассказал о первой встрече с американской коллегой
Василий Небензя и Никки Хейли «обменялись парой слов» и встретятся позже «для предметного разговора».
Василий Небензя и Никки Хейли «обменялись парой слов» и встретятся позже «для предметного разговора».
ООН, 1 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя провел во вторник первую встречу с американской коллегой Никки Хейли, обсудив с ней программу работы Совета Безопасности в августе. Как заявил российский дипломат журналистам, в ближайшие дни он планирует провести с ней «предметный разговор».
«Мы встретились сегодня утром. Мы будем встречаться чаще в ближайшие дни, недели, годы и так далее», — сказал Небензя.
«Мы обменялись парой слов и встретимся позднее для предметного разговора», — добавил он.
Василий Небензя, работавший в постпредстве РФ в 1990-е годы, не стал делиться с журналистами
Дайте мне больше времени, прошло около 17 лет с тех пор, как я уехал. Здание не изменилось, разве что в нем прошел ремонт. Я не работал в Совете Безопасности раньше, для меня это новый опыт.
Небензя был назначен постоянным представителем РФ при ООН на прошлой неделе. 28 июля он провел первую встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, вручив ему копии верительных грамот. После этого в интервью ТАСС он заявил, что задачи, стоящие перед Россией в ООН, не меняются. По его словам, РФ будет работать над тем, чтобы организация стала инструментом для решения многочисленных и беспрецедентных мировых кризисов.
Василий Небензя родился в 1962 году, он владеет английским и испанским языками. Дипломат занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом. В разные годы Небензя возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ, в 1996—2000 годах был старшим советником в постпредстве РФ при ООН, в 2006—2012 годах — заместителем постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.