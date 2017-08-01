Новый постпред РФ при ООН рассказал о первой встрече с американской коллегой

Источник: РИА "Новости"

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя провел во вторник первую встречу с американской коллегой Никки Хейли, обсудив с ней программу работы Совета Безопасности в августе. Как заявил российский дипломат журналистам, в ближайшие дни он планирует провести с ней «предметный разговор».

«Мы встретились сегодня утром. Мы будем встречаться чаще в ближайшие дни, недели, годы и так далее», — сказал Небензя.

По его словам, в ходе дискуссии во вторник обсуждалась работа Совбеза под председательством Египта в августе.

«Мы обменялись парой слов и встретимся позднее для предметного разговора», — добавил он.

Василий Небензя, работавший в постпредстве РФ в 1990-е годы, не стал делиться с журналистами какими-либо особыми впечатлениями после своего возвращения.

Дайте мне больше времени, прошло около 17 лет с тех пор, как я уехал. Здание не изменилось, разве что в нем прошел ремонт. Я не работал в Совете Безопасности раньше, для меня это новый опыт. Василий Небензя Постпред России при ООН

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Небензя был назначен постоянным представителем РФ при ООН на прошлой неделе. 28 июля он провел первую встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, вручив ему копии верительных грамот. После этого в интервью ТАСС он заявил, что задачи, стоящие перед Россией в ООН, не меняются. По его словам, РФ будет работать над тем, чтобы организация стала инструментом для решения многочисленных и беспрецедентных мировых кризисов.