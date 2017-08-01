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23:09 (мск), источник: Интерфакс

Тиллерсон встретится с Лавровым в конце недели в Маниле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что рассчитывает на проведение переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце этой недели в Маниле.

Источник: РИА "Новости"
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«Я встречусь с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные на полях встреч в Маниле», — сказал он журналистам в Вашингтоне. Тиллерсон отметил, что все контакты с его российским коллегой были «очень профессиональными, не враждебными».

Позднее источник МИД РФ подтвердил «Интерфаксу» информацию о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран. «В предстоящие выходные в столице Филиппин министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также в министерском совещании Восточноазиатского саммита, в которых, как сообщается, будет принимать участие и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Министры увидятся», — сказал собеседник «Интерфакса».

6−7 августа в Маниле пройдет региональный форум АСЕАН на уровне министров.

Комментарии
1
Леонид Барковский
С очередной порцией санкций по результатам встречи?
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