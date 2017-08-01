Тиллерсон встретится с Лавровым в конце недели в Маниле
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что рассчитывает на проведение переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце этой недели в Маниле.
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что рассчитывает на проведение переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце этой недели в Маниле.
«Я встречусь с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные на полях встреч в Маниле», — сказал он журналистам в Вашингтоне. Тиллерсон отметил, что все контакты с его российским коллегой были «очень профессиональными, не враждебными».
Позднее источник МИД РФ подтвердил «Интерфаксу» информацию о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран. «В предстоящие выходные в столице Филиппин министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также в министерском совещании Восточноазиатского саммита, в которых, как сообщается, будет принимать участие и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Министры увидятся», — сказал собеседник «Интерфакса».
6−7 августа в Маниле пройдет региональный форум АСЕАН на уровне министров.