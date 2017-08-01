Рекс Тиллерсон назвал отношения с Россией напряженными

При этом он отметил, что у Вашингтона и Москвы общие интересы в борьбе с терроризмом. Господин Тиллерсон напомнил, что среди стран-участниц переговоров по деэскалации в Сирии — Россия, приводит Reuters выдержку из его выступления на пресс-конференции.