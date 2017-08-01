Рекс Тиллерсон назвал отношения с Россией напряженными
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что в отношениях с Россией превалирует «значительная напряженность».
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что в отношениях с Россией превалирует «значительная напряженность».
При этом он отметил, что у Вашингтона и Москвы общие интересы в борьбе с терроризмом. Господин Тиллерсон напомнил, что среди
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что Соединенные Штаты надеются на «продолжение сотрудничества с РФ по главным мировым вопросам».
Напомним, президент США Дональд Трамп собирается подписать законопроект об усилении санкций в отношении России. В ответ на новые ограничения Москва запретила посольству США использовать недвижимость в Москве, включая дачу в Серебряном Бору.