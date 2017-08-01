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22:40 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Рекс Тиллерсон назвал отношения с Россией напряженными

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что в отношениях с Россией превалирует «значительная напряженность».

Источник: AP 2017
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При этом он отметил, что у Вашингтона и Москвы общие интересы в борьбе с терроризмом. Господин Тиллерсон напомнил, что среди стран-участниц переговоров по деэскалации в Сирии — Россия, приводит Reuters выдержку из его выступления на пресс-конференции.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что Соединенные Штаты надеются на «продолжение сотрудничества с РФ по главным мировым вопросам».

Напомним, президент США Дональд Трамп собирается подписать законопроект об усилении санкций в отношении России. В ответ на новые ограничения Москва запретила посольству США использовать недвижимость в Москве, включая дачу в Серебряном Бору.

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