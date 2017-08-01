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23:16 (мск), источник: Kazinform

Задержанные в Египте казахстанцы возвращаются на родину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Шесть молодых казахстанцев, задержанных ранее в Египте, вернутся на родину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануара Жайнакова.

Источник: Kazinform

«Только что в сопровождении казахстанских дипломатов шестерых молодых граждан нашей страны доставили в аэропорт Каира для возвращения в Казахстан. 1 августа вечером представители Службы национальной безопасности Египта связались с Посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев на Родину. Сразу после этого консул Казахстана направился в аэропорт для организации необходимых процедур и встретился с казахстанскими гражданами. Их самочувствие нормальное. В ближайшее время они прибудут в Казахстан», — отметил Ануар Жайнаков.

Причины задержания шестерых казахстанцев в Египте пока не разглашаются, добавил он.

«По заверениям египетских властей, все обстоятельства задержания наших граждан будут представлены правоохранительными органами арабской страны дополнительно», — пояснил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана.

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