Задержанные в Египте казахстанцы возвращаются на родину
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Шесть молодых казахстанцев, задержанных ранее в Египте, вернутся на родину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Шесть молодых казахстанцев, задержанных ранее в Египте, вернутся на родину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя
«Только что в сопровождении казахстанских дипломатов шестерых молодых граждан нашей страны доставили в аэропорт Каира для возвращения в Казахстан. 1 августа вечером представители Службы национальной безопасности Египта связались с Посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев на Родину. Сразу после этого консул Казахстана направился в аэропорт для организации необходимых процедур и встретился с казахстанскими гражданами. Их самочувствие нормальное. В ближайшее время они прибудут в Казахстан», — отметил Ануар Жайнаков.
Причины задержания шестерых казахстанцев в Египте пока не разглашаются, добавил он.
«По заверениям египетских властей, все обстоятельства задержания наших граждан будут представлены правоохранительными органами арабской страны дополнительно», — пояснил глава