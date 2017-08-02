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15:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Главное, не какая явка, а чтобы она была реально отражена»

Глава ЦИКа про отмену муниципального фильтра и подготовку к региональным выборам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова договорилась с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, что эксперты должны дополнительно обсудить варианты изменения муниципального фильтра. Элла Памфилова заявила корреспонденту «Ъ» Максиму Иванову, что в «нынешнем виде норму надо отменять», но в качестве компромисса можно снизить фильтр до «5% или даже ниже». По ее словам, должна появиться система, которая упорядочивает «политический процесс, но не убивает конкуренцию».

— В ЦИКе прошла рабочая группа по жалобе Вячеслава Мархаева (сенатор, выдвинулся от КПРФ в Бурятии). Ожидалось, что в Бурятии будут одни из самых интересных выборов. Какое решение будет в итоге ЦИК принимать по его обращению?

— Подробно и тщательно с коллегами по ЦИКу обсуждали эту ситуацию с участием самого кандидата, а затем отложили решение рабочей группы на пятницу. Попросили коммунистов, чтобы представили дополнительно все возможные аргументы, направленные на выявление хотя бы минимальных возможностей, не нарушая закон, его зарегистрировать. В пятницу еще раз все подробно проанализируем и примем решение. Очень хотелось бы в целях конкуренции его зарегистрировать, но не ценой нарушения закона.

— Поступает много персональных жалоб кандидатов на фильтр?

— Есть единичные конкретные жалобы, есть несколько абстрактно-демагогичных.

Например, один кандидат из Севастополя не принес в избирком ни одну подпись, но потребовал, чтобы его зарегистрировали.


Ссылаясь на сложности прохождения «фильтра» и то, что закон «плохой», его представитель потребовал от нас просто так зарегистрировать всех кандидатов! То есть предлагает нам нарушить закон, потому что к нему есть претензии. Но это демагогия. Плохой закон — давайте вместе подумаем, как его исправлять, но пока он действует, все обязаны им руководствоваться. Тема «фильтра» — одна из самых горячих, и мы над ней интенсивно работаем, консультируясь с партиями. Мы договорились с Сергеем Владиленовичем Кириенко, что я, как член рабочей группы, в ближайшее время соберу экспертов на площадке ЦИКа, чтобы подробно обсудить все возможные варианты.

— Вы говорили, что нынешний закон позволяет отсеивать «проходимцев». Но среди них оказывается тот же Мархаев.

— Вы передергиваете. Мархаев столкнулся с нормой закона в нынешнем виде. Можно рассуждать о том, поздно или рано начал кампанию, вовремя ли начал подписи собирать. Он мог собирать с 12 июня, а стал собирать с 14-го числа. Жаловался, что счет в Сбербанке открыт поздно, а на самом деле счет открыт 13-го. Но это не связанные вещи, он мог сразу начать сбор, не дожидаясь открытия счета. Часто кандидаты многие нормы сами не знают.

Но я убеждена, и мою позицию поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять. Это мое глубочайшее убеждение.

— Полностью?

— Ее надо отменять в нынешнем виде. Я не законодатель, это законодатель будет решать. Но я могу высказать свою позицию. Вместо нее необходимо выработать такую правовую норму, которая не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах. С другой стороны, не только во Франции, но и в других странах существуют нормы, достаточно жесткие, которые четко разделяют действующих политиков и политических проходимцев, которые устраивают из этого бизнес, засоряют систему, дискредитируют процесс выборов.

— Как должен измениться фильтр?

— Главное, должна быть система, которая упорядочивает политический процесс, но не убивает конкуренцию. Но я не считаю возможным вдаваться в детали, чтобы не навязывать свое мнение экспертам. Как член рабочей группы я соберу их, и мы будем обсуждать — в каком виде, как это может быть, какая форма для этого типа выборов должна быть, как это будет называться: фильтр или другое название. Может эксперты договорятся, а законодатели услышат их, ведь есть разные варианты. Может, предложат убрать высокий порог в 10% и сделать его самым низким — 5% или даже ниже. Может, нужно, чтобы депутаты не по одной подписи ставили, а сколько хотят. Могут быть более радикальные предложения.

Отмечу, даже при существующем фильтре ряд кандидатов его преодолели. Но изучение того, какие трудности они преодолели, укрепляет меня в мысли о том, что существующую норму надо менять.

— Явку на этих губернаторских выборах можно спрогнозировать?

— Это называется гадание на кофейной гуще. Зависит во многом от того, насколько коллеги в регионах хорошо проведут информационную кампанию, объяснят, какие появились дополнительные возможности с голосованием без открепительных. Максимально эффективная информационная кампания — это предпосылки к тому, что явка может увеличиться. У людей расширяются возможности. Другое дело, как люди ими воспользуются. Но это уже не в нашей компетенции. Будет ли кампания интересной, будет ли конкурентной, что их зацепит, это уже вопрос большой политики, качества кандидатов и целого ряда других факторов.

— В Ярославской области делегация ЦИКа ездила на довыборы в облдуму, где в итоге явка составила 6%.

— И из регионов были коллеги. Они опробовали новые технологии. Это в принципе типичная явка на таких довыборах. Часто бывает такая низкая явка на довыборах такого уровня. Главное, что она была реальная — это пусть думают политики, почему они не привлекли людей.

— Главное, чтобы на губернаторских такого не было.

Главное, не какая явка, а чтобы она была реально отражена. Чтобы не было давления на людей и фальсификаций.



— Насколько будут интересные выборы — это зависит от качества кандидатов. Путь явка будет реальной.

Я считаю, что день голосования очень неудачный, единый день голосования в начале сентября, для явки это тоже отягчающее обстоятельство. На рабочей группе мы это тоже обсуждали, и этот вопрос тоже остро стоит. Если сохранять единый день голосования, то переносить на позднюю осень либо на позднюю весну. Проводить выборы точно не в сентябре, а хотя бы с середины октября. Опять же это вопрос дискуссионный, который обсуждается в рамках рабочей группы по систематизации избирательного законодательства.

— Изменения все равно будут происходить после президентских выборов.

— Рабочая группа занимается работой по концептуальной систематизации законодательства. Его надо проанализировать, насколько оно соответствует реалиям. Нужно понять, оно требует косметических доработок или все-таки кардинальных. Если кардинальных — то в виде кодекса или целого вида поправок, которые сняли бы противоречия. Поэтому работа не сиюминутная. Думаю, что к следующему парламентскому циклу будет новое законодательство.

Интервью взял Максим Иванов

Справка
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