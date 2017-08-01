Экспорт сала с Украины упал на 98% за год

Источник: РИА "Новости"

С 2015 по 2016 год экспорт сала с Украины в денежном выражении упал на 98%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной налоговой службой Украины.

Согласно статистике ведомства, в 2015 году с Украины экспорт свиного сала с Украины оценивался в $7,759 млн. Всего на продажу Украина поставила 7733 т сала. В то же время, в 2016 году стоимость поставленного за рубеж продукта составила $0,089 млн за 83 т. С начала 2017 года по 30 июля на экспорт было отправлено 26 т сала на сумму в $26 тыс.

Как пишет украинское издание BusinessViews, основной причиной этого стал отказ России от импорта украинского сала. Также от сала из Украины отказалась Молдавия, хотя ее доля в общем экспорте этого продукта ниже, чем российская.

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В то же время, отмечает издание, Украина ищет новые рынки для сбыта сала. В ближнем зарубежье украинское сало покупают Азербайджан, Армения, Казахстан, и Эстония. Кроме того, сало с Украины покупают в Германии, Камбодже, Сингапуре, на Багамских островах, Канаде, Панаме и Австралии.