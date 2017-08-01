Экспорт сала с Украины упал на 98% за год
В 2016 году экспорт сала с Украины сократился на 98%. Причиной тому, как пишут украинские СМИ, стал отказ России от закупок этого продукта.
В 2016 году экспорт сала с Украины сократился на 98%. Причиной тому, как пишут украинские СМИ, стал отказ России от закупок этого продукта.
С 2015 по 2016 год экспорт сала с Украины в денежном выражении упал на 98%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной налоговой службой Украины.
Согласно статистике ведомства, в 2015 году с Украины экспорт свиного сала с Украины оценивался в $7,759 млн. Всего на продажу Украина поставила 7733 т сала. В то же время, в 2016 году стоимость поставленного за рубеж продукта составила $0,089 млн за 83 т. С начала 2017 года по 30 июля на экспорт было отправлено 26 т сала на сумму в $26 тыс.
В то же время, отмечает издание, Украина ищет новые рынки для сбыта сала. В ближнем зарубежье украинское сало покупают Азербайджан, Армения, Казахстан, и Эстония. Кроме того, сало с Украины покупают в Германии, Камбодже, Сингапуре, на Багамских островах, Канаде, Панаме и Австралии.
Евросоюз 17 июля одобрил введение торговых преференций для Киева, которые вступят в силу с сентября этого года. Преференции направлены на облегчение доступа украинских производителей на европейский рынок и будут действовать три года.
ХА_ХА