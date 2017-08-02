СК проверит сообщения о незаконных действиях судьи в Ростовской области

«Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области провести процессуальную проверку по факту возможных противоправных действий судьи арбитражного суда Ростовской области. Сегодня в эфире одной из радиостанций были озвучены сведения о возможно незаконной деятельности судьи арбитражного суда Ростовской области Ларисы Чебановой», — пояснила Петренко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Чебанова неоднократно рассматривала дела с участием концерна «Покровский», совладельцем которого является ее муж. По данным СМИ, все рассматриваемые Чебановой судебные заседания заканчивались в пользу концерна «Покровский». По информации СМИ, концерн судился в Арбитражном суде Ростовской области более 70 раз и каждый раз побеждал.