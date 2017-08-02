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00:26 (мск), источник: РИА Новости

Сенат США утвердил нового директора ФБР

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Сенат США во вторник утвердил кандидатуру Кристофера Рэя на пост директора Федерального бюро расследований.

Источник: AFP 2017

За кандидатуру Рэя проголосовали большинство из 100 сенаторов. До этого Рэй получил одобрение членов юридического комитета верхней палаты конгресса.

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Президент США Дональд Трамп в начале июня объявил о своем решении выдвинуть на пост главы ФБР бывшего замглавы минюста США Кристофера Рэя. Эту кандидатуру Трамп предложит конгрессу вместо отправленного ранее в отставку Джеймса Коми.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет якобы «связей с Россией» и был уволен президентом в начале мая. Трамп заявил, что тот был неспособен выполнять свои обязанности.

В настоящее время конгресс США и спецпрокурор Роберт Мюллер ведут расследование предполагаемого «вмешательства РФ» в выборы в 2016 году и связей окружения Трампа с Россией. Москва категорически отрицает выдвинутые обвинения, называя их бездоказательными.

Рэй получил юридическое образование в Йельском университете. Он занимал должность помощника генпрокурора США и возглавлял подразделение по расследованию уголовных дел с 2003 по 2005 год при президенте Джордже Буше-младшем. После завершения работы в минюсте Рэй вернулся к частной практике.

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