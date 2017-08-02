ОНФ призвал доработать схему по обращению с отходами в Приморье
По мнению «фронтовиков», схема содержит неточные данные об объектах обезвреживания.
По мнению «фронтовиков», схема содержит неточные данные об объектах обезвреживания.
Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.
Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» проанализировали территориальную схему по обращению с отходами в Приморском крае. По их мнению, в территориальной схеме представлены неточные данные об объектах обезвреживания, обработки и утилизации отходов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».
Координатор проекта Дмитрий Миронов считает, что из территориальной схемы не ясно, насколько сильно загружены мощности объектов утилизации, переработки и захоронения отходов в Приморском крае.
«Странно, что во всей территориальной схеме по обращению с отходами доля отходов, размещенных на объектах временного хранения, равняется 100%. Таким образом, из этих данных получается, что в Приморском крае никакие отходы не перерабатываются и не захораниваются, что, в действительности, противоречит здравому смыслу», — отметил он.
По словам Миронова, в территориальной схеме также отсутствуют указание проектной и остаточной мощности объектов обращения с отходами.
«Это означает, что в Приморском крае невозможно определить мероприятия по развитию инфраструктуры обращения с отходами региональных программ, а значит непонятно, в какую сторону необходимо двигаться в сфере развития обращения с отходами в регионе. Свои предложения по развитию реформы в сфере обращения с отходами и по корректировке территориальной схемы мы направим главе Приморского края», — резюмировал Миронов.