Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
Ответ России на санкции США грозит увольнением сотням россиян
В России изменят закон «О теплоснабжении»
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: глава Финляндии одёрнул журналистку после вопроса о РФ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8«Скирда Патрика»
03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ОНФ призвал доработать схему по обращению с отходами в Приморье

По мнению «фронтовиков», схема содержит неточные данные об объектах обезвреживания.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» проанализировали территориальную схему по обращению с отходами в Приморском крае. По их мнению, в территориальной схеме представлены неточные данные об объектах обезвреживания, обработки и утилизации отходов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».

Координатор проекта Дмитрий Миронов считает, что из территориальной схемы не ясно, насколько сильно загружены мощности объектов утилизации, переработки и захоронения отходов в Приморском крае.

«Странно, что во всей территориальной схеме по обращению с отходами доля отходов, размещенных на объектах временного хранения, равняется 100%. Таким образом, из этих данных получается, что в Приморском крае никакие отходы не перерабатываются и не захораниваются, что, в действительности, противоречит здравому смыслу», — отметил он.

По словам Миронова, в территориальной схеме также отсутствуют указание проектной и остаточной мощности объектов обращения с отходами.

«Это означает, что в Приморском крае невозможно определить мероприятия по развитию инфраструктуры обращения с отходами региональных программ, а значит непонятно, в какую сторону необходимо двигаться в сфере развития обращения с отходами в регионе. Свои предложения по развитию реформы в сфере обращения с отходами и по корректировке территориальной схемы мы направим главе Приморского края», — резюмировал Миронов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Тиллерсон анонсировал встречу с Лавровым в Маниле
Истребители НАТО перехватили три самолета РФ над Балтикой
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
На Дальнем Востоке будут расследовать масштабную энергоаварию
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь