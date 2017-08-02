ОНФ призвал доработать схему по обращению с отходами в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» проанализировали территориальную схему по обращению с отходами в Приморском крае. По их мнению, в территориальной схеме представлены неточные данные об объектах обезвреживания, обработки и утилизации отходов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».

Координатор проекта Дмитрий Миронов считает, что из территориальной схемы не ясно, насколько сильно загружены мощности объектов утилизации, переработки и захоронения отходов в Приморском крае.

«Странно, что во всей территориальной схеме по обращению с отходами доля отходов, размещенных на объектах временного хранения, равняется 100%. Таким образом, из этих данных получается, что в Приморском крае никакие отходы не перерабатываются и не захораниваются, что, в действительности, противоречит здравому смыслу», — отметил он.

По словам Миронова, в территориальной схеме также отсутствуют указание проектной и остаточной мощности объектов обращения с отходами.