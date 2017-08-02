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11:26 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минприроды прокомментировало смену директора в нацпарке Сочи

Минприроды России объяснило увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского выявленными Счетной палатой нарушениями.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать нарушения, выявленные Счетной палатой РФ, в том числе признаки нецелевого расходования бюджетных средств во время работы бывшей администрации», — приводит пресс-служба ведомства слова замминистра природных ресурсов и экологии Мурада Керимова.

Ранее Минприроды без объяснения причин уволило директора нацпарка, который занимал эту должность с 2002 года. Николай Пеньковский же заявил, что не согласен с решением министерства и обжаловал его в суде. На его место была назначена Дарья Филиппова, журналист и декоратор по образованию, чей опыт работы в природоохранной сфере невелик — всего месяц на посту замминистра природы Крыма.

Господин Керимов подчеркнул, что заявление отстраненного от должности директора «направлено на срыв проверки его хозяйственной деятельности, а также деятельности его близких родственников, также работников нацпарка».

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