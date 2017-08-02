Минприроды прокомментировало смену директора в нацпарке Сочи

Ранее Минприроды без объяснения причин уволило директора нацпарка, который занимал эту должность с 2002 года. Николай Пеньковский же заявил, что не согласен с решением министерства и обжаловал его в суде. На его место была назначена Дарья Филиппова, журналист и декоратор по образованию, чей опыт работы в природоохранной сфере невелик — всего месяц на посту замминистра природы Крыма.