Минприроды прокомментировало смену директора в нацпарке Сочи
Минприроды России объяснило увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского выявленными Счетной палатой нарушениями.
Минприроды России объяснило увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского выявленными Счетной палатой нарушениями.
«К сожалению, мы вынуждены констатировать нарушения, выявленные Счетной палатой РФ, в том числе признаки нецелевого расходования бюджетных средств во время работы бывшей администрации», — приводит
Ранее Минприроды без объяснения причин уволило директора нацпарка, который занимал эту должность с 2002 года. Николай Пеньковский же заявил, что не согласен с решением министерства и обжаловал его в суде. На его место была назначена Дарья Филиппова, журналист и декоратор по образованию, чей опыт работы в природоохранной сфере невелик — всего месяц на посту замминистра природы Крыма.
Господин Керимов подчеркнул, что заявление отстраненного от должности директора «направлено на срыв проверки его хозяйственной деятельности, а также деятельности его близких родственников, также работников нацпарка».