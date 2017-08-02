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06:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Представителей непарламентских партий зовут на заседание Закдумы Хабаровского края

Осенью в краевой Законодательной думе пройдет заседание с участием партий, которые не представлены в региональном парламенте.

Источник: Reuters

На обсуждение вынесут вопрос о привлечении жителей Хабаровского края к участию в осуществлении местного самоуправления.

Партийцы, желающие поучаствовать в этом разговоре, должны уведомить думу о своем решении до 25 сентября. Само заседание состоится 25 октября в зале заседаний Закдумы (Муравьева-Амурского, 19), начало в 10:00.

По закону представители непарламентских партий имеют право участвовать в пленарных заседаниях региональных законодательных органов не менее раза в год, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Законодательной думы Хабаровского края.

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Представителей непарламентских партий зовут на заседание Закдумы Хабаровского края
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