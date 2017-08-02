Представителей непарламентских партий зовут на заседание Закдумы Хабаровского края
Осенью в краевой Законодательной думе пройдет заседание с участием партий, которые не представлены в региональном парламенте.
Осенью в краевой Законодательной думе пройдет заседание с участием партий, которые не представлены в региональном парламенте.
На обсуждение вынесут вопрос о привлечении жителей Хабаровского края к участию в осуществлении местного самоуправления.
Партийцы, желающие поучаствовать в этом разговоре, должны уведомить думу о своем решении до 25 сентября. Само заседание состоится 25 октября в зале заседаний Закдумы (Муравьева-Амурского, 19), начало в 10:00.
По закону представители непарламентских партий имеют право участвовать в пленарных заседаниях региональных законодательных органов не менее раза в год, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на