Мэрию Красноярска уличили в оплате несуществующей тактильной плитки

Мэрию Красноярска уличили в приемке и оплате тактильной плитки, которая не была установлена на самом деле. Власти города выплатили более 1 млн рублей подрядчику (ООО «Сибирский комфорт») за якобы выполненные работы. Об этом заявил депутат ЗС Илья Зайцев.

По данным парламентария, речь идет про муниципальный контракт «на выполнение работ по ремонту тротуаров вдоль автомобильных дорог с использованием указателей тактильных наземных для инвалидов по зрению в г. Красноярске». Документ был подписан 16 сентября прошлого года. Согласно договору, подрядчик должен был уложить тактильную плитку на ул. Никитина, ул. Вильского и в Свердловском районе от остановки «Октябрьская» до здания общества слепых и специализированной библиотеки.

«Что касается специализированной библиотеки на Свердловской, 53а, то там вообще никакие работы не проводились и никакой плитки там нет. Об этом вам скажет любой сотрудник специализированной библиотеки и посетитель. Но сотрудники учреждения, подведомственного департаменту городского хозяйства, все работы увидел, принял, а заместитель руководителя МКУ г. Красноярска “Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства” уже 21 ноября все работы принял», — написал Зайцев на своем сайте.

Депутат направил запрос на имя главы департамента горхозяйства Игоря Титенкова и в адрес прокурора Красноярского края Михаила Савчина. По словам Зайцева, ответ пришел только из прокуратуры — согласно данным ведомства, при приемке работ «замечаний от заказчика не поступало». При этом в апреле было выявлено «разрушение тактильной плитки и просадки ее основания», после чего подрядчику дали время на исправление недостатков.

«То есть МКУ “УДИБ” сначала принимает все выполненные работы без замечаний, а затем, после моего обращения пытается устранить “выявленные нарушения”. Здесь, кстати, тоже указан заветный адрес специализированной библиотеки — “Свердловская, 53а”. Там, по мнению заказчика (города) и подрядчика произошло разрушение тактильной плитки и просадка ее основания. Только никакой плитки там не было, а значит ни разрушиться, ни просесть она не могла. Но срок устранения определили — 1 июня 2017 года», — написал Зайцев.

Депутат отметил, что намерен снова обратиться к прокурору. При этом он добавил, что возможна «вторая часть истории» с плиткой в центре Красноярска.

Впервые о проблемах с тактильной плиткой депутаты и общественники заговорили в апреле этого года. Тогда выяснилось, что специальная поверхность испортилась спустя полгода после установки, не выполняет своих прямых функций и мешает здоровым людям.