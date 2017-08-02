Васильева призвала играть в школах в шахматы

«Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы», — подчеркнула Васильева. Она отметила, что у школьников, которые играют в шахматы, показатели успеваемости на 35 — 40% выше.
Эта интеллектуальная игра развивает ребенка. Важно то, что методики настолько хороши, что учитель начальных классов может совершенно спокойно сам научиться играть в шахматы и научить детей.
Ольга ВасильеваМинистр образования и науки РФ
Васильева подчеркнула, что дополнительные занятия в школах должны организовываться на бесплатной основе. При этом она выделила пять направлений занятий — спортивные секции, литературные кружки, музыкальные кружки и «навыки предпринимательской деятельности».
Ранее в конце июля стало известно, что Минобрнауки готовит пилотный проект по проведению в школах уроков современной истории России. На этих занятиях, в частности, школьникам будут рассказывать о присоединении Крыма. Для учителей ведомство подготовит специальные методологические рекомендации по проведению этих уроков.