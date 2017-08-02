Васильева призвала играть в школах в шахматы

Источник: РИА "Новости"

«Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы», — подчеркнула Васильева. Она отметила, что у школьников, которые играют в шахматы, показатели успеваемости на 35 — 40% выше.

Эта интеллектуальная игра развивает ребенка. Важно то, что методики настолько хороши, что учитель начальных классов может совершенно спокойно сам научиться играть в шахматы и научить детей. Ольга Васильева Министр образования и науки РФ

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Васильева подчеркнула, что дополнительные занятия в школах должны организовываться на бесплатной основе. При этом она выделила пять направлений занятий — спортивные секции, литературные кружки, музыкальные кружки и «навыки предпринимательской деятельности».