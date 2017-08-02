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06:37 (мск), источник: РБК

Васильева призвала играть в школах в шахматы

В школах должны стать бесплатными дополнительные занятия по ряду направлений заявила министр образования и науки Ольга Васильева в интервью газете «Известия». Особое внимание, полагает министр, необходимо уделять занятиям шахматами.

Источник: РИА "Новости"

«Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы», — подчеркнула Васильева. Она отметила, что у школьников, которые играют в шахматы, показатели успеваемости на 35 — 40% выше.

Эта интеллектуальная игра развивает ребенка. Важно то, что методики настолько хороши, что учитель начальных классов может совершенно спокойно сам научиться играть в шахматы и научить детей.
Ольга Васильева
Министр образования и науки РФ
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Васильева подчеркнула, что дополнительные занятия в школах должны организовываться на бесплатной основе. При этом она выделила пять направлений занятий — спортивные секции, литературные кружки, музыкальные кружки и «навыки предпринимательской деятельности».

Ранее в конце июля стало известно, что Минобрнауки готовит пилотный проект по проведению в школах уроков современной истории России. На этих занятиях, в частности, школьникам будут рассказывать о присоединении Крыма. Для учителей ведомство подготовит специальные методологические рекомендации по проведению этих уроков.

Комментарии
4
Comp Kamerad Hackerov
Играть в покер и ЕГЭ гораздо интересней ))
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Сергей Сергеев
а она не считает, что должны сначала учить нормально?
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Брис Борисович
Да есть уже "велосипед",есть.. Верните Советское образование(с учётом потерянных 25 лет) и всё будет прекрасно с нашими детьми(ваши то за "бугром").
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