Бывший сити-менеджер Усолья-Сибирского Евгений Кустос вышел на свободу

— Евгений Кустос условно-досрочно освобожден 1 августа 2017 года на основании постановления Иркутского областного суда. Ему до конца срока оставалось 1 год 10 месяцев и 13 дней, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в феврале 2011 года Евгений Кустос объявил о добровольном сложении полномочий из-за возбужденного уголовного дела. Рассмотрение дела началось 13 августа 2012 года. Евгений Кустос обвинялся в приготовлении преступления и покушении на преступление, как его организатор, в организации покушения на убийство по найму, которое не удалось осуществить до конца по независящим от него обстоятельствам, в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, в незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпасов.