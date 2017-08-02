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07:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Бывший сити-менеджер Усолья-Сибирского Евгений Кустос вышел на свободу

Соответствующее постановление принял Иркутский областной суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Экс-глава администрации Усолья-Сибирского Иркутской области Евгений Кустос досрочно вышел на свободу накануне, 1 августа. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону. Соответствующее решение вынесено Иркутским областным судом.

— Евгений Кустос условно-досрочно освобожден 1 августа 2017 года на основании постановления Иркутского областного суда. Ему до конца срока оставалось 1 год 10 месяцев и 13 дней, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в феврале 2011 года Евгений Кустос объявил о добровольном сложении полномочий из-за возбужденного уголовного дела. Рассмотрение дела началось 13 августа 2012 года. Евгений Кустос обвинялся в приготовлении преступления и покушении на преступление, как его организатор, в организации покушения на убийство по найму, которое не удалось осуществить до конца по независящим от него обстоятельствам, в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, в незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпасов.

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