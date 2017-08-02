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11:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Бодайбинского района подписывают обращение президенту России по поводу плохой дороги

Жители Бодайбинского района подписывают обращение к президенту России с просьбой посодействовать ремонту дороги, соединяющей Бодайбо с Иркутском.

Источник: AP 2017

Жители Бодайбинского района подписывают обращение к президенту России с просьбой посодействовать ремонту дороги, соединяющей Бодайбо с Иркутском. Инициатор обращения — местная телекомпания «11 канал». Как сообщили 2 августа 20017 года «Байкал Инфо» в телекомпании, обращение отправят после того, как соберут не менее 500 подписей.

В письме к Владимиру Путину сказано, что основное транспортное сообщение между Иркутском и Бодайбо — авиационное, причём, за двухчасовой полёт требуют не менее 12,5 тыс. рублей, что дороже стоимости билета от Иркутска до Москвы. Из бюджета Иркутской области дотируются авиаперевозки во все северные районы, кроме Бодайбинского, сетуют местные жители, которые так и не получили ответа, почему. Альтернативной является дорога Бодайбо — Таксимо (Бурятия), оттуда можно уехать в Иркутск по железной дороге. Самая короткая автомобильная дорога от Бодайбо до областного центра составляет 1500 км, она проходит по Жигаловскому району.

«Грунтовую дорогу давно не грейдировали, июльские дожди её окончательно размыли, обнажив острые скальные породы, об которые водители режут шины», — написано в обращении. Сложный и опасный участок составляет 287 км, там нет населённых пунктов и сотовой связи, в случае ЧС водителю помощи ждать неоткуда. Самый плохой участок — 70 км, его проезжают за 4−5 часов. А крюк через Братск — лишние 500 км. Жители района, в котором ежегодно добывается по 20−22 тонны золота, просят президента хотя бы о самом насущном — привести в порядок дорогу от Окунайского до Жигалово.

Напомним, некоторое время в июле район вообще оставался отрезанным от всего мира, потому что ливни размыли грунтовую взлётно-посадочную полосу, так что самолёты не могли взлетать. Дорога до Таксимо также оказалась непроезжей, поскольку горные ручьи и реки вышли из берегов.

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