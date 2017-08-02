СМИ узнали о покупке для Трампа самолетов из российского заказа

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Оба борта были заказаны авиакомпанией еще до ее банкротства. После прекращения деятельности «Трансаэро», они остались в США. Причиной, по которой Пентагон планирует приобрести эти два самолета, является желание удешевить стоимость обновления президентского авиапарка. В то же время, как отмечают источники, решение о сделке не является окончательным.

ВВС США ранее сообщали, что планируют приобрести два Boeing 747, однако не уточняли их происхождение.

После покупки самолеты должны будут пройти через техническое переоснащение, которое должно повысить их уровень безопасности.