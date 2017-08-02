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09:14 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о покупке для Трампа самолетов из российского заказа

ВВС США могут приобрести для авиапарка Белого дома два Boeing 747, которые ранее были заказаны российской авиакомпанией «Трансаэро», прекратившей свою деятельность в 2015 году. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Оба борта были заказаны авиакомпанией еще до ее банкротства. После прекращения деятельности «Трансаэро», они остались в США. Причиной, по которой Пентагон планирует приобрести эти два самолета, является желание удешевить стоимость обновления президентского авиапарка. В то же время, как отмечают источники, решение о сделке не является окончательным.

ВВС США ранее сообщали, что планируют приобрести два Boeing 747, однако не уточняли их происхождение.

После покупки самолеты должны будут пройти через техническое переоснащение, которое должно повысить их уровень безопасности.

В мае стало известно, что при техобслуживании одного из самолетов президента США VC-25 (модифицированной версии лайнера Boeing 747) была допущена халатность, которая могла привести к аварии. Стоимость исправления некачественной работы механиков с системой подачи кислорода на самолете составила $4 млн.

Комментарии
4
Андрей Лях
Что за тупые новости? Можно подумать на этом самолёте,на каждой детали клеймо сделано для России!
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* Мюнхаузен
Дожили на самом деле... Есть на товарах уже надписи: - "Сделано в Китае специально для России"...))))))
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Сергей Костенко
Дешёвка, она и есть - дешёвка...
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