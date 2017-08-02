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07:33 (мск), источник: СуперОмск

Фролов заставил омских чиновников убрать улицы перед Днем города

По поручению исполняющего обязанности мэра Омска на внеплановый средник 2 августа выйдут 650 муниципальных служащих.

650 сотрудников администрации города примут участие сегодня, 2 августа во внеплановом среднике. По поручению исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова, они наведут порядок перед Днем города на улице Бетховена, Иртышской набережной, набережной Тухачевского, улице Серова, пешеходном бульваре по улице Богдана Хмельницкого, в Выставочном, Воскресенском, Первомайском скверах и площади Бухгольца.

«Все места проведения основных мероприятий ко Дню города должны выглядеть идеально. Мы, как хорошие хозяева, должны об этом позаботиться лично, сделав в прямом смысле собственноручный вклад в подготовку Омска к празднику», — заявил Сергей Фролов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в июле по поручению Фролова в общегородском субботнике участвовало 1500 чиновников.

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