Утверждены даты проведения Красноярского экономического форума в 2018 году

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подписал распоряжение о проведении Красноярского экономического форума в 2018 году. Согласно документу, мероприятие пройдет с 12 по 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Следующим этапом подготовки форума станет представление в правительство РФ предложений по основной теме КЭФ-2018, согласованных с федеральными органами исполнительной власти. Также краевая власть займется формированием плана подготовки и проведения форума. Точные даты проведения этапа пока неизвестны.

Напомним, Красноярский экономический форум-2017 был посвящен теме «Российская экономика: повестка 2017−2025». Площадки КЭФ посетили более 5 тысяч человек из 20 стран мира и свыше 50 регионов России. За три дня работы форума состоялись более 100 мероприятий, в том числе 65 дискуссионных площадок и мозговых штурмов. По итогам форума в министерство экономического развития РФ поступили предложения к комплексному плану деятельности правительства России до 2025 года и доработан проект Стратегии развития России «2018 -2024».