Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Госдеп отказал России в жесткой форме
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Малоизвестные плюсы грудного вскармливания
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
Преступники в Мособлсуде 15 минут избивали женщину
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Утверждены даты проведения Красноярского экономического форума в 2018 году

Форум пройдет с 12 по 14 апреля.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подписал распоряжение о проведении Красноярского экономического форума в 2018 году. Согласно документу, мероприятие пройдет с 12 по 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Следующим этапом подготовки форума станет представление в правительство РФ предложений по основной теме КЭФ-2018, согласованных с федеральными органами исполнительной власти. Также краевая власть займется формированием плана подготовки и проведения форума. Точные даты проведения этапа пока неизвестны.

Напомним, Красноярский экономический форум-2017 был посвящен теме «Российская экономика: повестка 2017−2025». Площадки КЭФ посетили более 5 тысяч человек из 20 стран мира и свыше 50 регионов России. За три дня работы форума состоялись более 100 мероприятий, в том числе 65 дискуссионных площадок и мозговых штурмов. По итогам форума в министерство экономического развития РФ поступили предложения к комплексному плану деятельности правительства России до 2025 года и доработан проект Стратегии развития России «2018 -2024».

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что значение Красноярского экономического форума в будущем может быть снижено из-за проведения аналогичного мероприятия в Сочи. КЭФ может стать региональным или от него вовсе откажутся. Министр экономического развития Максим Орешкин предлагал переформатировать КЭФ в «управленческий» форум и проводить его на двух площадках — в Красноярске и Калининграде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На правобережье и в Советский район возвращается горячая вода
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Звезда «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь