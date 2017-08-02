Утверждены даты проведения Красноярского экономического форума в 2018 году
Форум пройдет с 12 по 14 апреля.
Форум пройдет с 12 по 14 апреля.
Следующим этапом подготовки форума станет представление в правительство РФ предложений по основной теме КЭФ-2018, согласованных с федеральными органами исполнительной власти. Также краевая власть займется формированием плана подготовки и проведения форума. Точные даты проведения этапа пока неизвестны.
Напомним, Красноярский экономический форум-2017 был посвящен теме «Российская экономика: повестка 2017−2025». Площадки КЭФ посетили более 5 тысяч человек из 20 стран мира и свыше 50 регионов России. За три дня работы форума состоялись более 100 мероприятий, в том числе 65 дискуссионных площадок и мозговых штурмов. По итогам форума в министерство экономического развития РФ поступили предложения к комплексному плану деятельности правительства России до 2025 года и доработан проект Стратегии развития России «2018 -2024».
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что значение Красноярского экономического форума в будущем может быть снижено