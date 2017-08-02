Ярослав Фролов назначен министром труда и соцразвития Новосибирской области, передаёт корреспондент «Вестей».

Губернатор подписал приказ о назначении Фролова министром сегодня, 2 августа. Пока Фролов работает в качестве исполняющего обязанности министра. Кандидатура будет согласована с Заксобранием в сентябре.

До настоящего момента Ярослав Фролов работал заместителем министра здравоохранения НСО.

В положении о новом министерстве прописаны также полномочия по осуществлению государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при осуществлении регионального государственного надзора в сфере социального обслуживания.

Также новое министерство будет заниматься координацией вопросов создания и внедрения в Новосибирской области Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Также уточнены полномочия министерства образования, науки и инновационной политики региона в части предоставления среднего профессионального образования. Ранее полномочия министерства распространялись только на учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие подготовку педагогических кадров, теперь функции управления системой среднего профессионального образования возложены на Минобрнауки.

Напомним, губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об упразднении министерства социального развития и министерства труда 4 июля. Глава региона говорил, что слияние поможет улучшить взаимодействие с федеральным Министерством труда и социальной защиты, которое сейчас «высказывает неудобства» из-за необходимости сотрудничать с двумя органами.

Инициатором слияния двух министерств назывался Александр Титков.

Ярослав Фролов родился 29 марта 1976 года в Новосибирске. Ему 41 год. Женат, трое детей.

В 1999 году окончил Новосибирский государственный медицинский институт, факультет «Лечебное дело», кандидат медицинских наук.

Работал главным врачом городской клинической больницы номер 12.