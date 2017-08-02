Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт ЕС: Путин и Россия должны быть наказаны рублем
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
7 интересных фактов о еврейских именах
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
08:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ярослав Фролов назначен министром труда и соцразвития Новосибирской области

Заявление прозвучало на встрече губернатора с представителями СМИ, сообщает корреспондент «Вестей».

Ярослав Фролов назначен министром труда и соцразвития Новосибирской области, передаёт корреспондент «Вестей».

Губернатор подписал приказ о назначении Фролова министром сегодня, 2 августа. Пока Фролов работает в качестве исполняющего обязанности министра. Кандидатура будет согласована с Заксобранием в сентябре.

До настоящего момента Ярослав Фролов работал заместителем министра здравоохранения НСО.

В положении о новом министерстве прописаны также полномочия по осуществлению государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при осуществлении регионального государственного надзора в сфере социального обслуживания.

Также новое министерство будет заниматься координацией вопросов создания и внедрения в Новосибирской области Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Также уточнены полномочия министерства образования, науки и инновационной политики региона в части предоставления среднего профессионального образования. Ранее полномочия министерства распространялись только на учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие подготовку педагогических кадров, теперь функции управления системой среднего профессионального образования возложены на Минобрнауки.

Напомним, губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об упразднении министерства социального развития и министерства труда 4 июля. Глава региона говорил, что слияние поможет улучшить взаимодействие с федеральным Министерством труда и социальной защиты, которое сейчас «высказывает неудобства» из-за необходимости сотрудничать с двумя органами.

Инициатором слияния двух министерств назывался Александр Титков.

Ярослав Фролов родился 29 марта 1976 года в Новосибирске. Ему 41 год. Женат, трое детей.

В 1999 году окончил Новосибирский государственный медицинский институт, факультет «Лечебное дело», кандидат медицинских наук.

Работал главным врачом городской клинической больницы номер 12.

С 2015-го года заместитель министра здравоохранения НСО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
СМИ узнали о смене российского посла в Германии
Названа причина сбоя энергоснабжения на Дальнем Востоке
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь