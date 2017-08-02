После инцидента с 11-летней девочкой, председатель СК РФ Бастрыкин проверит работу южноуральских следователей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Челябинской области, которые несвоевременно отреагировали на сообщение о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летней девочке.
Как уже сообщало агентство, ребенка 12 июля с температурой и нарушением стула доставили на машине скорой помощи в инфекционное отделение городской больницы № 9 Челябинска. Девочку в течение двух недель лечили от кишечной инфекции. После проведения УЗИ был выявлен аппендицит, ребенка срочно перевезли в детское хирургическое отделение ГКБ № 1 и прооперировали. У девочки уже развился перитонит.
По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
«Необходимо отметить, что Следственный комитет всегда ответственно и внимательно относится к защите прав детей и всегда действует в строгом соответствии с действующим законодательством. Сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета предстоит выяснить, в связи с чем решение о возбуждении уголовного дела не было принято незамедлительно», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.