После инцидента с 11-летней девочкой, председатель СК РФ Бастрыкин проверит работу южноуральских следователей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Челябинской области, которые несвоевременно отреагировали на сообщение о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летней девочке.

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Как уже сообщало агентство, ребенка 12 июля с температурой и нарушением стула доставили на машине скорой помощи в инфекционное отделение городской больницы № 9 Челябинска. Девочку в течение двух недель лечили от кишечной инфекции. После проведения УЗИ был выявлен аппендицит, ребенка срочно перевезли в детское хирургическое отделение ГКБ № 1 и прооперировали. У девочки уже развился перитонит.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».