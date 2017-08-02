Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских десантников

— Именно с этого момента принято отсчитывать страницы истории ВДВ. Сегодня «крылатую гвардию» по праву считают элитой российской армии. Для столицы Черноземья быть родиной ВДВ — значимая и почетная миссия, которой гордятся жители всего края. Немало наших земляков прошли школу мужества в рядах «голубых беретов». Уверены, молодое поколение воронежцев с честью продолжит традиции легендарных войск, — сказали Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.