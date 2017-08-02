Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских десантников
Воронежская область вместе со всей страной празднует день
Воронежская область вместе со всей страной празднует день
Первые лица вспомнили, что впервые боевые группы парашютистов десантировали на окраине Воронежа 2 августа 1930 года.
— Именно с этого момента принято отсчитывать страницы истории ВДВ. Сегодня «крылатую гвардию» по праву считают элитой российской армии. Для столицы Черноземья быть родиной ВДВ — значимая и почетная миссия, которой гордятся жители всего края. Немало наших земляков прошли школу мужества в рядах «голубых беретов». Уверены, молодое поколение воронежцев с честью продолжит традиции легендарных войск, — сказали Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.
Руководство области пожелало всем
— Пусть в ратном труде вам всегда помогают любовь и поддержка близких! С праздником!