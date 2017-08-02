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09:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских десантников

Воронежская область вместе со всей страной празднует день Воздушно-десантных войск в среду, 2 августа. В праздник к горожанам обратились губернатор Алексей Гордеев и председатель областной Думы Владимир Нетесов.

Источник: РИА "Воронеж"

Первые лица вспомнили, что впервые боевые группы парашютистов десантировали на окраине Воронежа 2 августа 1930 года.

— Именно с этого момента принято отсчитывать страницы истории ВДВ. Сегодня «крылатую гвардию» по праву считают элитой российской армии. Для столицы Черноземья быть родиной ВДВ — значимая и почетная миссия, которой гордятся жители всего края. Немало наших земляков прошли школу мужества в рядах «голубых беретов». Уверены, молодое поколение воронежцев с честью продолжит традиции легендарных войск, — сказали Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

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Руководство области пожелало всем воинам-десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, выдержки, мира и благополучия:

— Пусть в ратном труде вам всегда помогают любовь и поддержка близких! С праздником!

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