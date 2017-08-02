Николай Меркушкин: «Тысячи самарских десантников активно способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи»
В среду, 2 августа, губернатор Николай Меркушкин поздравил
В среду, 2 августа, губернатор Николай Меркушкин поздравил
«Воины-десантники всегда отличались отвагой и доблестью, беззаветной преданностью Родине, готовностью выполнить самую сложную боевую задачу. Неувядаемой славой покрыла себя наша “крылатая пехота” в годы Великой Отечественной войны. Не раз “голубые береты” проявляли мужество, самоотверженность и героизм в локальных войнах и конфликтах, неизменно демонстрируя примеры образцового выполнения воинского долга», — говорится в поздравлении.
По словам губернатора, сегодня
Как подчеркнул глава региона, служба в ВДВ оставляет неизгладимый след в жизни каждого мужчины, прошедшего суровую школу десантного братства. Поэтому тысячи самарских десантников, в разные годы посвятивших себя служению Отечеству, свято чтут традиции