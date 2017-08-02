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09:38 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Тысячи самарских десантников активно способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи»

В среду, 2 августа, губернатор Николай Меркушкин поздравил воинов-десантников и ветеранов ВДВ Самарской области с профессиональным праздником.

«Воины-десантники всегда отличались отвагой и доблестью, беззаветной преданностью Родине, готовностью выполнить самую сложную боевую задачу. Неувядаемой славой покрыла себя наша “крылатая пехота” в годы Великой Отечественной войны. Не раз “голубые береты” проявляли мужество, самоотверженность и героизм в локальных войнах и конфликтах, неизменно демонстрируя примеры образцового выполнения воинского долга», — говорится в поздравлении.

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По словам губернатора, сегодня Воздушно-десантные войска — это элита Вооруженных Сил России, которой принадлежит особая роль в деле обеспечения надежной обороны и безопасности государства и наших граждан.

Как подчеркнул глава региона, служба в ВДВ оставляет неизгладимый след в жизни каждого мужчины, прошедшего суровую школу десантного братства. Поэтому тысячи самарских десантников, в разные годы посвятивших себя служению Отечеству, свято чтут традиции Воздушно-десантных войск, активно способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи, повышению престижа военной службы.

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