Россия готовится сменить посла в Германии

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Владимир Гринин занимает свой пост с июля 2010 года. На дипломатической службе он с 1971 года. До назначения главой российской дипмиссии в Берлине он был послом РФ в Австрии, Финляндии и Польше. В ноябре ему исполнится 70 лет — это предельный возраст пребывания на госслужбе.

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На прошедшей в начале мая пресс-конференции в Российском доме науки и культуры в Берлине Владимир Гринин заявил, что «отношения между Россией и Германией сегодня переживают не лучшие времена». «В определенном смысле они проходят проверку на прочность», — сказал тогда дипломат.

64-летний Сергей Нечаев работает в системе МИДа с 1977 года. В 2001—2003 годах он был генеральным консулом России в Бонне, а с 2010 по 2015 год — послом в Австрии. 3-й Европейский департамент, в ведение которого входит и ФРГ, дипломат возглавляет с августа 2015 года. В 2009 году он получил орден Дружбы «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю безупречную дипломатическую службу».

Выступая в июле на заседании российско-германской комиссии историков в РАН, Сергей Нечаев заявил, что в Германии начинают осознавать неизбежность нормализации двусторонних отношений с Россией.

Мы видим, что в ФРГ растет осознание востребованности и неизбежности нормализации двусторонних отношений, восстановления замороженных форматов сотрудничества. Сергей Нечаев