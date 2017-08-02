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08:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россия готовится сменить посла в Германии

Как стало известно «Ъ», нынешний российский посол в ФРГ Владимир Гринин вскоре вернется в Москву. По словам дипломатических источников «Ъ», его может заменить директор 3-го Европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев. О кадровой ротации будет официально объявлено после того, как кандидатуру господина Нечаева рассмотрят профильные комитеты Госдумы и Совета федерации и указ о его назначении подпишет президент РФ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Владимир Гринин занимает свой пост с июля 2010 года. На дипломатической службе он с 1971 года. До назначения главой российской дипмиссии в Берлине он был послом РФ в Австрии, Финляндии и Польше. В ноябре ему исполнится 70 лет — это предельный возраст пребывания на госслужбе.

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На прошедшей в начале мая пресс-конференции в Российском доме науки и культуры в Берлине Владимир Гринин заявил, что «отношения между Россией и Германией сегодня переживают не лучшие времена». «В определенном смысле они проходят проверку на прочность», — сказал тогда дипломат.

64-летний Сергей Нечаев работает в системе МИДа с 1977 года. В 2001—2003 годах он был генеральным консулом России в Бонне, а с 2010 по 2015 год — послом в Австрии. 3-й Европейский департамент, в ведение которого входит и ФРГ, дипломат возглавляет с августа 2015 года. В 2009 году он получил орден Дружбы «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю безупречную дипломатическую службу».

Выступая в июле на заседании российско-германской комиссии историков в РАН, Сергей Нечаев заявил, что в Германии начинают осознавать неизбежность нормализации двусторонних отношений с Россией.

Мы видим, что в ФРГ растет осознание востребованности и неизбежности нормализации двусторонних отношений, восстановления замороженных форматов сотрудничества.
Сергей Нечаев

А в декабре прошлого года господин Нечаев в интервью агентству «РИА Новости» отметил, что и Москва заинтересована в улучшении отношений с Берлином. «Однако мы убеждены, что происходить это должно на встречных курсах с учетом наших принципиальных интересов, а не фрагментарно или только там, где это устраивает германских партнеров, — уточнил он.— Диалог должен строиться на доверии, равноправии и взаимном уважении. Если Берлин будет к этому готов, то протянутую нам руку отталкивать не собираемся».

Комментарии
2
Сергей Костенко
ТяжелА задача у нового посла - выбрать фрау для нас...
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Дмитрий Николаевич Федунов
Смысла держать посла в Бизонии никакого нет: достаточно вести разговор с её хозяевами - Америгой и англичанкой. Для хозяйственных вопросов в Бизонии достаточно и Торгпредства.
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