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09:20 (мск), источник: Sputnik.by

Переговоры по Донбассу пройдут в Минске в формате «минус один»

Гуманитарная подгруппа накануне провела видеоконференцию и «по техническим причинам» сегодня не соберется.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Очередное заседание трех тематических подгрупп (четвертая подгруппа — гуманитарная — перенесла свою встречу) и самой Контактной группы по урегулированию украинского конфликта пройдет в среду в Минске.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. 23 июля подконтрольные Киеву районы Донбасса посетил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, недавно назначенный на эту новую должность.

Однако в течение двух недель, прошедших с момента предыдущей встречи контактной группы в Минске, продолжали поступать сообщения об обстрелах в Донбассе вопреки объявленному в регионе перемирию, информация о новых жертвах и разрушениях инфраструктуры. Утром 2 августа украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 34 раза открывали огонь по их позициям, один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Накануне в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в результате работы снайперов Вооружённых сил Украины погибли два военнослужащих.

Киев и Донбасс регулярно заявляют о нарушениях «режима тишины». Стороны конфликта по-прежнему продолжают обвинять друг друга в провокациях, подготовке диверсий, использовании запрещенного минскими договоренностями оружия.

На повестку дня очередного заседания Контактной группы вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, в том числе, вокруг объектов критической инфраструктуры, реализации отвода запрещенных вооружений и разведения сил и средств в Станице Луганской. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на предстоящих переговорах политической подгруппы в белорусской столице будет добиваться приметного обсуждения закона об особом статусе Донбасса.

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