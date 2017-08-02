Переговоры по Донбассу пройдут в Минске в формате «минус один»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Очередное заседание трех тематических подгрупп (четвертая подгруппа — гуманитарная — перенесла свою встречу) и самой Контактной группы по урегулированию украинского конфликта пройдет в среду в Минске.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. 23 июля подконтрольные Киеву районы Донбасса посетил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, недавно назначенный на эту новую должность.

Однако в течение двух недель, прошедших с момента предыдущей встречи контактной группы в Минске, продолжали поступать сообщения об обстрелах в Донбассе вопреки объявленному в регионе перемирию, информация о новых жертвах и разрушениях инфраструктуры. Утром 2 августа украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 34 раза открывали огонь по их позициям, один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Накануне в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в результате работы снайперов Вооружённых сил Украины погибли два военнослужащих.

Киев и Донбасс регулярно заявляют о нарушениях «режима тишины». Стороны конфликта по-прежнему продолжают обвинять друг друга в провокациях, подготовке диверсий, использовании запрещенного минскими договоренностями оружия.