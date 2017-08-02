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09:30 (мск), источник: СуперОмск

Назаров обсудил с Ковальчуком судьбу омской ТЭЦ-5

Губернатор Омской области Виктор Назаров провел встречу с председателем правления «Интер РАО» Борисом Ковальчуком.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 2 августа, состоялась встреча губернатора Омской области Виктора Назарова с председателем правления «Интер РАО» Борисом Ковальчуком. Стороны обсудили будущие проекты и вопросы модернизации омских генерирующих мощностей.

В частности, обсуждался вопрос строительства очистных сооружений на ТЭЦ-5. «ТГК-11» реализует проект по совершенствованию газоочистки электрофильтра котлоагрегата № 2 на этой ТЭЦ. Это позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Омский губернатор отметил, что с новым руководителем «ТГК-11» Владиславом Полочанским сложились конструктивные взаимоотношения.

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