Назаров обсудил с Ковальчуком судьбу омской ТЭЦ-5

Сегодня, 2 августа, состоялась встреча губернатора Омской области Виктора Назарова с председателем правления «Интер РАО» Борисом Ковальчуком. Стороны обсудили будущие проекты и вопросы модернизации омских генерирующих мощностей.

В частности, обсуждался вопрос строительства очистных сооружений на ТЭЦ-5. «ТГК-11» реализует проект по совершенствованию газоочистки электрофильтра котлоагрегата № 2 на этой ТЭЦ. Это позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду.