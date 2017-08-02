Сити-менеджером Верхней Пышмы стал уроженец Серова

1 августа 2017 года дума городского округа Верхняя Пышма назначила на должность сити-менеджера Ивана Соломина. Ранее он занимал пост замглавы администрации муниципалитета, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Конкурс на замещение должности, ставшей вакантной в июне после досрочного ухода с поста предыдущего сити-менеджера Владимира Чиркова, проходил в два этапа. Сначала комиссия рассмотрела документы кандидатов, а затем пригласила их на индивидуальные собеседования. В итоге на рассмотрение муниципального парламента были внесены кандидатуры заместителей главы администрации ГО Ивана Соломина и Николая Невструева.

Заслушав их выступления, депутаты единогласно выбрали И. Соломина. Двухлетний контракт с ним будет заключен 2 августа.