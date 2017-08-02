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10:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей

США не желают враждовать с Северной Кореей. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, его слова передает BBC News.

Источник: AP 2017

«Мы не хотим смены режима, мы не хотим краха режима, мы не хотим ускоренного воссоединения [Корейского] полуострова, и мы не ищем повода отправить войска на север от 38-й параллели», — пояснил глава Госдепартамента.

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Он отметил, что США не несут угрозу Северной Корее, однако Пхеньян — значительная угроза, на которую Вашингтон вынужден отвечать.

1 августа сенатор Линдси Грэм рассказал в интервью телеканалу NBC, что президент США Дональд Трамп готов к войне с КНДР. «Если понадобится война чтобы остановить [северокорейского лидера Ким Чен Ына] — будет война. Если умрут тысячи — они умрут там, а не здесь. Он [Трамп] сказал мне об этом прямо в лицо», — пояснил Грэм.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

Позднее в Госдепе заявили, что решительно осуждают запуск. Госсекретарь Рекс Тиллерсон возложил особую ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР на Россию и Китай. По его утверждению, Москва и Пекин позволяют Пхеньяну разрабатывать свои ядерную и ракетную программы, тогда как Вашингтон ищет возможности для мирной денуклеаризации Корейского полуострова и никогда не признает право КНДР на ядерное оружие.

Комментарии
11
Ruslan S
Ну да, конечно. Наличие ядерного оружия у противника творит чудеса: сразу не хочется с ним ссориться
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Валерий Васильевич
У Пхеньяна есть одно суверенное право-защита Родины от посягательств извне и суровая правда жизни такова, что если у Северной Кореи не будет ЯО, то будущего у неё тоже не будет.
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T P
За то они хотят и призывают чтобы Россия больше давила на КНДР. Все не своими руками. Вот пусть одни и давят если в мире жить не могут. И желательно за любое давление - достойный ответ!
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