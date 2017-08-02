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11:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ОНФ и МЧС попросили прокуратуру изъять участки у недобросовестных бизнесменов в Приангарье

Представители ведомств, администрации совместно с ОНФ провели совещание по проблемам сжигания отходов лесопиления.

Источник: IrkutskMedia.ru

Общероссийский народный фронт и МЧС обратились в прокуратуру с требованием изъять земельные участки у недобросовестных предпринимателей в Иркутской области. Представители МЧС, МВД, прокуратуры, судебных приставов, администрации совместно с ОНФ провели совещание по проблемам сжигания отходов лесопиления в водоохраной зоне Ангары. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Поводом для его проведения стали многочисленные жалобы от жителей улицы Сурнова поселка Жилкино, которых на протяжении длительного времени беспокоил запах гари и сильное задымление.

«Мы в очередной получили подтверждение, что на площадке лесоперерабатывающего предприятия на улице Полярной в водоохранной зоне реки Ангары накопленные отходы лесопиления утилизируются круглосуточно путем сжигания вопреки особому противопожарному режиму, действующему в Иркутской области. Для этого используются самопальные печи, изготовленные из обычных контейнеров. На территории складированы большие запасы древесных отходов, которых там не должно быть в принципе», — рассказал заместитель Главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

Ежегодно на данной территории из-за ее захламленности и безалаберности работников регистрируется более 10-ти пожаров и загораний. Ярким примером может служить пожар, произошедший здесь в октябре 2016 года, который начался из-за перекаливания самодельной производственной печи, оставленной без присмотра среди горючего материала. На протяжении двух часов иркутские пожарные боролись с огнем, бушевавшим на площади более тысячи кв.метров. На территорию предприятия пожарные долгое время не могли попасть из-за закрытых ворот. Лишь когда они перелезли через забор и разбудили сторожа, смогли подогнать автоцистерны к огню и приступить к тушению.

По всем фактам пожаров и на основании обращения граждан инспекторами отдела надзорной деятельности города Иркутска проводились проверки. Представители предприятия неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также за экологические нарушения при обращении с отходами производства.

«Многочисленные штрафы не возымели должного действия. Поэтому мы выступили с инициативой о принудительном изъятии земельных участков» — пояснил Александр Кузнецов.

Как подчеркнули участники совещания, собрано достаточно материалов, подтверждающих неустранение фактов ненадлежащего использования земли после назначения административного наказания.

В ходе рейда было выявлено абсолютно нецивилизованная ликвидация отходов производства. Руководство предприятия продолжает действия, связанные с нанесением ущерба экологии города и здоровью людей, что недопустимо, отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович.

Напомним, что активисты ОНФ в ходе совместного рейда с сотрудниками полиции и МЧС обнаружили масштабное сжигание отходов лесопиления на берегу Ангары в черте Иркутска. На задымленность по ночам пожаловались жители улицы Сурнова.

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