Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Стефания Маликова поступила в престижный вуз
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
Преступники в Мособлсуде 15 минут избивали женщину
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
11:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

СМИ: депутата Госдумы от Красноярского края требуют признать банкротом

Объявить Виктора Зубарева неплатежеспособным требует Сбербанк.

Депутат Государственной думы от Красноярского края Виктор Зубарев может стать банкротом. С заявлением о признании неплатежеспособности парламентария в региональный арбитраж обратился Сбербанк. По информации DK.ru, данные ответчика полностью совпадают со сведениями о Зубареве.

Агентство «Запад 24» добавляет, что иск поступил в распоряжение суда 28 июля, а вопрос о принятии его в производство решится в ближайшее время. Сумма задолженности Виктора Зубарева перед Сбербанком составляет 198,3 млн рублей.

По данным журналистов, долг может быть связан с покупкой торгового комплекса «КрасТЭЦ», которую осуществлял бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Сергей Блинов. Зубарев выступил поручителем при получении Блиновым кредита для приобретения ТК. Согласно базе данных «СПАРК», депутат вместе с бизнесменом владел долями в ТК «КрасТЭЦ» и компании «УКТК». Напомним, Сергей Блинов умер в марте этого года.

Кроме того, в июле этого года Российский аукционный дом выставил на продажу площади в «КрасТЭЦ», которые находились в залоге у Сбербанка. Стоимость лота составила 464 млн рублей. Торги назначены на 4 августа.

Комментарий со стороны депутата Виктора Зубарева получить пока не удалось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Ачинске полицейские ищут 15-летнюю девочку из патронажной семьи
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь