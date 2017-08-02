СМИ: депутата Госдумы от Красноярского края требуют признать банкротом

Депутат Государственной думы от Красноярского края Виктор Зубарев может стать банкротом. С заявлением о признании неплатежеспособности парламентария в региональный арбитраж обратился Сбербанк. По информации DK.ru, данные ответчика полностью совпадают со сведениями о Зубареве.

Агентство «Запад 24» добавляет, что иск поступил в распоряжение суда 28 июля, а вопрос о принятии его в производство решится в ближайшее время. Сумма задолженности Виктора Зубарева перед Сбербанком составляет 198,3 млн рублей.

По данным журналистов, долг может быть связан с покупкой торгового комплекса «КрасТЭЦ», которую осуществлял бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Сергей Блинов. Зубарев выступил поручителем при получении Блиновым кредита для приобретения ТК. Согласно базе данных «СПАРК», депутат вместе с бизнесменом владел долями в ТК «КрасТЭЦ» и компании «УКТК». Напомним, Сергей Блинов умер в марте этого года.

Кроме того, в июле этого года Российский аукционный дом выставил на продажу площади в «КрасТЭЦ», которые находились в залоге у Сбербанка. Стоимость лота составила 464 млн рублей. Торги назначены на 4 августа.