СМИ: депутата Госдумы от Красноярского края требуют признать банкротом
Объявить Виктора Зубарева неплатежеспособным требует Сбербанк.
Объявить Виктора Зубарева неплатежеспособным требует Сбербанк.
Депутат Государственной думы от Красноярского края Виктор Зубарев может стать банкротом. С заявлением о признании неплатежеспособности парламентария в региональный арбитраж обратился Сбербанк. По информации DK.ru, данные ответчика полностью совпадают со сведениями о Зубареве.
Агентство «Запад 24» добавляет, что иск поступил в распоряжение суда 28 июля, а вопрос о принятии его в производство решится в ближайшее время. Сумма задолженности Виктора Зубарева перед Сбербанком составляет 198,3 млн рублей.
По данным журналистов, долг может быть связан с покупкой торгового комплекса «КрасТЭЦ», которую осуществлял бизнесмен и
Кроме того, в июле этого года Российский аукционный дом выставил на продажу площади в «КрасТЭЦ», которые находились в залоге у Сбербанка. Стоимость лота составила 464 млн рублей. Торги назначены на 4 августа.
Комментарий со стороны депутата Виктора Зубарева получить пока не удалось.