Ространснадзор рекомендовал метро Петербурга взять пример с Москвы
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ситуация со скоплением людей на входах ряда станций метро
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ситуация со скоплением людей на входах ряда станций метро
Ведомство напоминает, что после внеплановой проверки Петербургского метрополитена в связи с терактом 3 апреля был выявлен ряд нарушений требований транспортной безопасности и даны предписания об их устранении.
«В настоящее время в Петербургском и других метрополитенах на территории РФ осуществляются мероприятия по повышению безопасности в связи с новыми требованиями к обеспечению безопасности в метрополитенах, утвержденными правительством РФ 5 апреля текущего года», — говорится в сообщении Ространснадзора.
В связи с началом данных мероприятий в Петербургском метрополитене на 4 станциях наблюдалось скопление людей на входах. Сложившаяся ситуация показала неготовность службы контроля метрополитена к новым условиям работы.
Ведомство напоминает, что закон возлагает на метрополитен ответственность за обеспечение транспортной безопасности. По мнению службы, возникшая ситуация показала, что разработанный Петербургским метрополитеном план обеспечения транспортной безопасности недостаточно отработан как в части применения технических средств досмотра, так и в части подготовки персонала.
«Петербургский метрополитен должен пересмотреть план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на вверенном ему объекте, а именно — увеличить количество
Обжалование метрополитеном предписаний Ространснадзора, добавили в ведомстве, связано с организационными вопросами проведения проверки и оформлением предписаний. При этом сам факт нарушения требований транспортной безопасности остается и требует принятия мер по их устранению.