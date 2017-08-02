Ространснадзор рекомендовал метро Петербурга взять пример с Москвы

Ведомство напоминает, что после внеплановой проверки Петербургского метрополитена в связи с терактом 3 апреля был выявлен ряд нарушений требований транспортной безопасности и даны предписания об их устранении.

«В настоящее время в Петербургском и других метрополитенах на территории РФ осуществляются мероприятия по повышению безопасности в связи с новыми требованиями к обеспечению безопасности в метрополитенах, утвержденными правительством РФ 5 апреля текущего года», — говорится в сообщении Ространснадзора.

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В связи с началом данных мероприятий в Петербургском метрополитене на 4 станциях наблюдалось скопление людей на входах. Сложившаяся ситуация показала неготовность службы контроля метрополитена к новым условиям работы. Ространснадзор

​Ведомство напоминает, что закон возлагает на метрополитен ответственность за обеспечение транспортной безопасности. По мнению службы, возникшая ситуация показала, что разработанный Петербургским метрополитеном план обеспечения транспортной безопасности недостаточно отработан как в части применения технических средств досмотра, так и в части подготовки персонала.

«Петербургский метрополитен должен пересмотреть план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на вверенном ему объекте, а именно — увеличить количество рамок-детекторов, организовать применение быстродействующих технических средств на входах/выходах в метро, обеспечить работу оборудования необходимым количеством подготовленного персонала, и, наконец, взять на вооружение примеры успешной работы в данной области, например, такой, как опыт Московского метрополитена», — говорится в сообщении.

Обжалование метрополитеном предписаний Ространснадзора, добавили в ведомстве, связано с организационными вопросами проведения проверки и оформлением предписаний. При этом сам факт нарушения требований транспортной безопасности остается и требует принятия мер по их устранению.