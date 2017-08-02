Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию

Источник: AP 2017

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что принимает приглашение вице-премьера, министра экономики Молдавии Октавиана Калмыка посетить страну в сентябре, но ему нужны гарантии безопасности и гарантии пролета самолета через все транзитные страны.

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«У меня сейчас есть приглашение от господина Октавиана Калмыка. Оно пришло недавно, пару недель назад. Он меня приглашает этой осенью приехать в Кишинев. Я с удовольствием прочел это приглашение. Но что имеет ввиду господин Калмык, как он будет обеспечивать безопасность приглашаемых лиц из России, как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя, сложно сказать, но это теперь не наш вопрос», — сказал Рогозин в интервью молдавскому каналу НТВ.

Вице-премьер РФ также заявил, что за срывом его поездки в Кишинев и Тирасполь стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк. По словам Рогозина, он подготовит руководству России предложение о введении ответных мер.

Вице-премьер вместе с тем добавил, что приглашение посетить Молдавию принято. Он отметил, что заинтересован в том, чтобы продолжить свою работу на месте, в том числе и в Тирасполе, и в Кишиневе.

Никаких изменений в моем статусе российское руководство принимать не будет, наоборот все будут настаивать, чтобы я и был переговорщиком с Молдовой и конечно с Приднестровьем. Дмитрий Рогозин Вице-премьер Российской Федерации

«Поэтому рано или поздно им придется принять решение, как они будут восстанавливать то, что так легко и легкомысленно разрушили», — заявил Рогозин.