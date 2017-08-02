Литва надеется на слушания в конгрессе США по вопросу БелАЭС

Источник: Sputnik.by

В частности, глава ведомства Жигимантас Вайчюнас во вторник провел встречу с делегацией конгресса США, в рамках которой стороны обсудили вопросы энергетической безопасности региона и угрозы в секторе энергетики.

«Я надеюсь, что в конгрессе США будут проведены специальные слушания по обсуждению вопросов, связанных с проектом БелАЭС, а также оценки влияния России на мировую и региональную атомную энергетику», — сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.

Он выразил надежду, что в слушаниях примут участие и представители гражданской общественности Беларуси.

Министр заявил, что «эта геополитически спроектированная станция строится без соответствия международных требований безопасности, а также с нарушениями международных договоров».

Как утверждает Минэнерго, члены конгресса пообещали, что США активно внедрится в вопрос усиления влияния международных организаций, контролирующих ядерную безопасность и защиту окружающей среды.

Как ранее сообщал Sputnik, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Между тем, на совещании сторон Конвенции Эспо в июне в Минске рассматривались претензии Литвы, но решение по этому вопросу было отложено на год.

В Беларуси настаивают, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности, и подчеркивают, что она строится под строгим контролем МАГАТЭ.