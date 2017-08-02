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10:46 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко на период уборочной дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия

2 августа, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на период уборочной кампании дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия. Об этом глава государства заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Особо хочу подчеркнуть, я хочу, чтобы это усвоили все, и прежде всего те, кому я адресую этот тезис: решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции. Поправить его может, если он согласится, только губернатор, — заявил глава государства. — Я это говорю для того, чтобы потом не было ссылок, что у кого-то не хватило полномочий, чтобы убрать хлеба».

Александр Лукашенко также отметил, что в каждом районе есть только около трех-четырех проблемных хозяйств. «Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете. Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках», — подчеркнул белорусский лидер.

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