Замполпреда назначили председателем Совета директоров Фонда развития Дальнего Востока

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Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

По итогам заседания совета директоров фонда, которое состоялось 1 августа 2017 года, новым председателем стал заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Ранее совет директоров, членами которого являются представители Внешэкономбанка (100% акционер), федеральных и региональных органов власти, бизнеса, возглавлял Андрей Кузяев. Он занимал эту должность в период с 2015 по 2017 гг. Как пояснил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, за это время правительством и Советом директоров были одобрены к финансированию 13 инвестиционных проектов общей стоимостью 204,9 млрд руб., из которых 33,5 млрд руб. — инвестиции фонда. Около 15 млрд рублей уже инвестированы фондом в экономику Дальнего Востока.

В настоящее время при финансовой поддержке ФРДВ возводится железнодорожный мост Россия-Китай через р. Амур, строится жилье для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», создается один из крупнейших на Дальнем Востоке свиноводческих комплексов в Приморском крае. В рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса поддержаны более 300 проектов МСП. Фонд расширяет направления деятельности. В том числе, решает новые задачи по развитию Дальнего Востока, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, разрабатывается новый интернет сервис для инвесторов в аквакультуру, формируется Дальневосточный фонд развития и внедрения новых технологий. Эти и другие новые проекты с участием ФРДВ будут представлены на Восточном экономическом форуме, который пройдет 6—7 сентября во Владивостоке.

«Несколько лет назад мы пригласили Андрея Равелевича Кузяева для перезапуска работы фонда развития Дальнего Востока. Поставленная задача была полностью выполнена», — прокомментировал изменения в совете директоров фонда заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

А. Кузяев принял решение покинуть фонд и сосредоточиться на развитии федеральных бизнес-проектов в телекоммуникационной отрасли.

Справка: Избранный председатель Совета директоров фонда развития Дальнего Востока — заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Владимир Солодов родился 26 июля 1982 г. в Москве.

В 2004 г. окончил Факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2002 году обучался в Институте политических наук г. Париж (Франция). Кандидат политических наук.

С 2005 года занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ, возглавлял Центр новых технологий госуправления, принимал участие в разработке и запуске ряда программ подготовки госслужащих.

С 2013 г. руководил департаментом проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».