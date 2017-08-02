Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
В России упразднили понятие «дача»
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
Преступники в Мособлсуде 15 минут избивали женщину
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
11:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Замполпреда назначили председателем Совета директоров Фонда развития Дальнего Востока

Фонд решает новые задачи по развитию региона, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

По итогам заседания совета директоров фонда, которое состоялось 1 августа 2017 года, новым председателем стал заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Ранее совет директоров, членами которого являются представители Внешэкономбанка (100% акционер), федеральных и региональных органов власти, бизнеса, возглавлял Андрей Кузяев. Он занимал эту должность в период с 2015 по 2017 гг. Как пояснил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, за это время правительством и Советом директоров были одобрены к финансированию 13 инвестиционных проектов общей стоимостью 204,9 млрд руб., из которых 33,5 млрд руб. — инвестиции фонда. Около 15 млрд рублей уже инвестированы фондом в экономику Дальнего Востока.

В настоящее время при финансовой поддержке ФРДВ возводится железнодорожный мост Россия-Китай через р. Амур, строится жилье для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», создается один из крупнейших на Дальнем Востоке свиноводческих комплексов в Приморском крае. В рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса поддержаны более 300 проектов МСП. Фонд расширяет направления деятельности. В том числе, решает новые задачи по развитию Дальнего Востока, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, разрабатывается новый интернет сервис для инвесторов в аквакультуру, формируется Дальневосточный фонд развития и внедрения новых технологий. Эти и другие новые проекты с участием ФРДВ будут представлены на Восточном экономическом форуме, который пройдет 6—7 сентября во Владивостоке.

«Несколько лет назад мы пригласили Андрея Равелевича Кузяева для перезапуска работы фонда развития Дальнего Востока. Поставленная задача была полностью выполнена», — прокомментировал изменения в совете директоров фонда заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

А. Кузяев принял решение покинуть фонд и сосредоточиться на развитии федеральных бизнес-проектов в телекоммуникационной отрасли.

Справка: Избранный председатель Совета директоров фонда развития Дальнего Востока — заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Владимир Солодов родился 26 июля 1982 г. в Москве.

В 2004 г. окончил Факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2002 году обучался в Институте политических наук г. Париж (Франция). Кандидат политических наук.

С 2005 года занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ, возглавлял Центр новых технологий госуправления, принимал участие в разработке и запуске ряда программ подготовки госслужащих.

С 2013 г. руководил департаментом проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

С 2015 г. занимает должность заместителя полномочного представителя президента России в ДФО. Курирует вопросы социальной и экономической политики, является инвестиционным уполномоченным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь