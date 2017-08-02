В Крыму предложили Украине «не ограничиваться» иском к России из-за моста

Источник: РИА "Новости"

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что власти страны подсчитывают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.

«Я считаю, что властям Украины не стоит ограничиваться только этими исками, но и подать в суд на Россию за космические запуски, за разработки в высокотехнологических областях, и вообще — по каждому шагу российского правительства надо подавать иск, тем самым активно пропагандируя и популяризируя эти достижения», — сказал Полонский.

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По словам министра транспорта России Максима Соколова, морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.