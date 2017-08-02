Второй на вылет: «Родина» сходит с выборной дистанции во Владивостоке из-за «мертвых душ»

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.

Как и предполагало ИА PrimaMedia, партия «Родина» не примет участия в грядущих выборах в Думу Владивостока. По информации информированного источника ИА PrimaMedia в горизбиркоме, поданные реготделением партии подписные листы изобилуют множеством нарушений и содержат недостоверные данные, в частности — «подписи» людей, которых уже нет в живых. Недостоверными признаны около 75% всех поданных партией подписей. Решение об отказе в кандидатам от «Родины» в регистрации горизбирком примет в пятницу, 4 августа.

От агентства напомним, что источники в силовых структурах, знакомые с ситуацией, уже сообщали ИА PrimaMedia о проблемах «Родины» при прохождении подписного ценза для регистрации кандидатов на выборы в Думу Владивостока 10 сентября текущего года.

8 июля партия одной из первой в текущем избирательном цикле провела партконференцию, после чего подала списки кандидатов в горизбирком. Уложилось реготделение национал-патриотов и в сроки подачи собранных подписей граждан для прохождения установленного законом подписного ценза, первой из непарламентских партий сдав подписные листы в городскую избирательную комиссию. Проверка подписей на достоверность началась сразу после сдачи и закончилась сегодня, 2 августа. По информации источника ИА PrimaMedia в городском избиркоме, подписные листы «Родины» проверку не прошли.

Еще до окончания проверки осведомленные источники ИА PrimaMedia указывали на то, что в подписных листах, которые сдали национал-патриоты, выявлено много несоответствий и «мертвых душ». Вопросы по качеству подписных листов возникали еще на этапе их сбора, говорил источник, близкий к партии.

Только одна партия не смогла собрать подписи для участия в выборах в Думу Владивостока.

По информации ИА PrimaMedia, горизбирком забраковал 75% от всех предоставленных национал-патриотами подписей (2230 для избирательного объединения).

Председатель Владивостокской городской избирательной комиссии Николай Кичатов информацию о результатах проверки подписных листов «Родины» не подтвердил, но и не опровергнул, сказав лишь, что «представителю партии сегодня вручен протокол о результатах проверки», а окончательное решение по судьбе партии будет принято на заседании горизбиркома в пятницу, 4 августа.

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Отметим, что на выборах в 2016 году, когда избирался новый состав Законодательного собрания Приморья, к подписным листам за список кандидатов «Родины» возникали аналогичные вопросы. Партия не смогла пройти подписной ценз. Тогда, как писало ИА PrimaMedia, среди подписных листов в поддержку «Родины» почти 50% оказались недействительными: из 8 171 подписей таковых 3 966. По информации агентства, в списках были выявлены так называемые мертвые души. То есть люди, которые якобы дали свои подписи в поддержку партии, но их уже нет в живых. В подписных листах национал-патриотов из «Родины» фантомов оказалось порядка 70-ти.

Более того, как стало известно ИА PrimaMedia, на прошлой неделе, повторив судьбу своих предшественников, был задержан лидер реготделения партии Виктор Каплуненко. Источники агентства в силовых структурах подтвердили, что он находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дело по ст. 159 УК РФ. Делом занимается полиция.

Отметим, что «Родина» станет второй партией, сошедшей с предвыборной дистанции из-за проблем с прохождением подписного ценза. Ранее стало известно, что партия «Яблоко» не сумело собрать и предоставить в горизбирком требуемое количество подписей в установленный законодательством срок. По словам председателя реготделения «Яблока» в Приморье Николая Марковцева, партии не хватило всего 184 подписей.

Напомним, что 10 сентября текущего года Владивосток будет выбирать новый состав городской думы — 35 депутатов, которые следующие пять лет будут принимать важные для города решения и нормативные акты. Действующий созыв гордумы 20 июня утвердил дату выборов, тем самым положив начало избирательной кампании в представительный орган. Выборы во владивостокскую гордуму пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. Это значит, что не менее 50% депутатов представительного органа муниципального образования, будут избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, то есть по партийным спискам. Таких мандатов на предстоящих выборах будет 18. Остальные депутаты гордумы будут избираться по одномандатным избирательным округам (всего 17 округов).

Выдвижение на выборы списков кандидатов по единому избирательному округу стартовало 26 июня и длилось ровно месяц — до 26 июля. В этот период партии могли зарегистрировать списки своих кандидатов в горизбиркоме. Всего за отведенный период парламентские и непарламентские партии вместе выдвинули на выборы по единому избирательному округу 249 кандидатов.